Ciao Darwin 7, Italiani vs Stranieri/ Madre Natura e replica: capitani Claudia Ruggieri e Justine Mattera

CIAO DARWIN 7, TORNA IN REPLICA ITALIANI CONTRO STRANIERI

Sabato 20 luglio, in prima serata su canale 5, torna l‘appuntamento con la replica di Ciao Darwin 7. Dopo l‘avvincente sfida tra la squadra dei “Io so io” capitanata da Daniela Del Secco D’Aragona e quella dei “Noi non semo” che ha avuto in Manuela Villa il suo capitano incollando davanti ai teleschermi 1.885.000 spettatori pari al 14% di share, la sfida al centro della sesta puntata promette scintille e grandi risate, ma anche polemiche. Paolo Bonolis, con la consueta collaborazione di Luca Laurenti conduce la sfida tra la squadra degli Italiani e quella degli Stranieri. A capitanare le due compagini ci sono Claudia Ruggeri, volto amatissimo dal pubblico di Avanti un atro in cui ha indossato i panni della supplente tra la prima e la quarta edizione, della poliziotta nella quinta edizione e di Miss Claudia dalla sesta edizione e Justine Mattera che, in Italia, si è fatta conoscere inizialmente come la sosia di Marilyn Monroe.

La sfida tra Italiani e Stranieri si anima sin dalle battute iniziali. Ad aprire la sesta puntata di Ciao Darwin 7 sono le due capitane con Claudia Ruggeri che anima la propria squadra al grido di “Siamo un popolo in grado di mettersi sempre in gioco” e Justine Mattera che ribatte con il motto “Noi rappresentiamo tutti i colori della Terra”. Si passa così alla sfida della Macchina del tempo con Luca Laurenti che conduce i due concorrenti in un’atmosfera romantica in cui i protagonisti sono le coppie più famose come Romeo e Giulietta, Adamo ed Eva, Jack e Rose. La prova coraggio, invece, mette a dura prova i due concorrenti prescelti che sfidano i propri limiti davanti al fuoco. “Lei signora adesso verrà cosparsa di una sostanza che potrebbe attirare le fiamme in maniera inequivocabile. Dovrà evitarle altrimenti andrà a fuoco in un secondo. E’ probabile che venga avvolta dalle fiamme, qualora questo accadesse non si lasci prendere dal panico”, afferma Bonolis innalzando ulteriormente la temperatura dello studio. Come sempre, poi, non mancano la sfiata e la prova dei cilindroni che determina la squadra vincitrice.

CIAO DARWIN 7: MADRE NATURA E’ PAOLA DI BENEDETTO

Protagonista della sesta puntata di Ciao Darwin 7 è, come sempre, anche Madre Natura a cui è affidato il destino di ciascun concorrente. Per la sfida Italiani contro Stranieri, ad indossare i panni di Madre Natura è la bellissima modella Paola Di Benedetto che, dopo aver incantato il pubblico dello show di Paolo Bonolis, ha spiccato il volo partecipando anche all’Isola dei Famosi e diventando la protagonista del gossip prima per la fine della storia con il fidanzato storico Matteo Gentili e poi per le relazioni, entrambe finite, prima con Francesco Monte conosciuto durante l‘avventura in Honduras e poi con Federico Rossi del duo musicale Benji e Fede.



