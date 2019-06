CIAO DARWIN 7, INTEGRATORI VS BUCATINI/ Madre Natura e diretta: capitani Corvaglia e Francesca Cipriani

CIAO DARWIN 7, INTEGRATORI VS BUCATINI: TORNA IN REPLICA L’IMPERDIBILE PUNTATA

Sabato 22 giugno, in prima serata su canale 5, va in onda la replica della seconda puntata di Ciao Darwin 7, trasmessa per la prima volta il 25 marzo 2016. Al timone c’è, come sempre, Paolo Bonolis affiancato dall’inseparabile compagno di lavoro, Luca Laurenti. Dopo la puntata dedicata alla sfida tra Normali e Diversi, questa sera, scendono in campo la squadra degli Integratori e quella dei Bucatini. A capitanare gli Integratori è l’ex velina di Striscia la Notizia, Maddalena Corvaglia, nota per la sua passione per lo sport grazie al quale mantiene il proprio fisico asciutto, snello e super allenato. Dall’altra parte, invece, capitano della squadra dei Bucatini è Francesca Cipriani, amante delle curve e soprattutto della buona cucina. Una sfida curiosa, divertente e con tanti colpi di scena, a partire dalla prova coraggio che vedrà protagoniste i due capitani.

LE PROVE DI CIAO DARWIN

Anche nella sfida Integratori contro Bucatini, protagonista del secondo appuntamento di Ciao Darwin sono tante le sfide affrontate dai concorrenti. Si parte dalla Macchina del tempo che, come sempre, conduce due concorrenti, uno per ogni squadra, in un’epoca diversa da quella attuale. La prova più attesa della serata, però, oltre alla sfiata con i concorrenti delle due compagini pronti a mettere in mostra la propria bellezza è la Prova coraggio, affrontata da Maddalena Corvaglia e Francesca Cipriani, chiamate a superare la fobia degli animali. Posizionate in una teca trasparente devono superare la paura di essere ricoperte da topi, scarafaggi e serpenti. Come sempre, poi, l’ultima sfida è quella dei Cilindroni che determina la squadra vincitrice.

PENNY LANE È MADRE NATURA DI CIAO DARWIN 7 DI INTEGRATORI VS BUCATINI

Madre Natura della seconda puntata di Ciao Darwin 7 è Penny Lane. Dopo Jenny Watwood, arriva la modella bionda, dagli occhi azzurri e un fisico mozzafiato. Protagonista di campagne per marchi molto famosi come Calvin Klein ed Armani, è stata sulla copertina di Vanity Fair con Tiziano Ferro. Per Armani ha lavorato insieme al modello Pietro Boselli. Durante la sua prima apparizione, all’epoca della prima messa in onda della seconda puntata della settima edizione dello show condotto da Paolo Bonolis, Penny Lane incantò tutti al punto che il suo nome andò in tendenza su Twitter. Questa sera è pronta a far sognare nuovamente i telespettatori.



© RIPRODUZIONE RISERVATA