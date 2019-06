Francesca Cipriani: “Salvini uomo vero”/ “Mi ha scombussolata, vorrei uscire con lui”

Prima perché era stata derubata e lui è stato l’unico a risponderle; poi perché era stata avvicinata dalla bufala di una eventuale candidatura alle Europee 2019 con la Lega; ora con un incontro da vicino negli studi di Pomeriggio 5. Insomma per Francesca Cipriani, dimenticato il “flirt-utopia” con Walter Nudo, è Matteo Salvini il vero obiettivo e non politico delle sue mire. Intervenendo a Un Giorno da Pecora, quelle “simpatiche canaglie” di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari hanno teso un bel “trappolone” alla verace e procace ex Pupa e hanno insistito moltissimo sul suo attuale “punto debole” sempre più sentimentale: «Finalmente ho conosciuto Matteo Salvini, la scorsa settimana a ‘Pomeriggio Cinque’, è stato molto bello: mi sono congratulata con lui, per le sue idee, il mio sogno è che diventi sindaco di Milano», ha spiegato la biondissima e succintissima Francesca Cipriani.

CIPRIANI “IN LOVE”: “SALVINI UOMO VERO”

Un amore finora impossibile visto che il vicepremier è felicemente legato ad un’altra Francesca, la bellissima figlia di Denis Verdini: le parole riferite per la prima volta a Matteo Salvini, dopo gli scambi nei mesi scorsi sui social per l’incauta aggressione subita a Milano da parte di alcuni stranieri, sono state «Ti stimo molto, sei un vero uomo». A quel punto la curiosità dei due conduttori di Un Giorno da Pecora era ovviamente irrefrenabile e la Cipriani non ha potuto sottrarsi sul continuare il suo “folle” racconto: «Lui mi ha ringraziata con quel sorriso a 360 denti, dal vivo è molto affascinante. Mi ha provocato uno scombussolamento. Mi piacerebbe prendere un caffé con lui, anche solo per un’amicizia, è una persona che stimo molto». Immancabile la domanda sul seno prorompente della soubrette ospite di Barbara D’Urso: «ma signorina Cipriani, lei in tv mostra sempre dei decolleté molto procaci. Non è che Salvini ci ha buttato l’occhio?» e la risposta è netta «No, mi ha guardato negli occhi, che sono la più bella che ho. Mica come il decolleté, che è 50% mio e 50% artificiale». Così per terminare poi la discussione, i conduttori si soffermano sulla possibilità concreta che un giorno magari i due possano uscire assieme: e la Cipriani, mezza sognante, esclama «sono sempre zitella, da circa tre anni. Flirt? Credo da un paio d’anni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA