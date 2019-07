Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati/ Corna in vista? Il messaggio

Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati. Una delle coppie più amate dello showbiz italiano, ha deciso di dirsi addio. La notizia è stata comunicata all’account Instagram del settimanale Chi. Cosa sarà accaduto? Ecco cosa riferisce l’ex Madre Natura di Ciao Darwin: “La mia storia con Federico si è conclusa. Se avete imparato a conoscermi, sapete che in amore do tutto. Ma quando vedo mancare di rispetto non ci sto. Purtroppo, spesso, fidarsi non serve a nulla. Il mio pensiero, adesso, è curare la mia mente e il mio corpo, che come alcuni di voi hanno visto è mutato negli ultimi tempi. Vi chiedo soltanto di comprendere un momento delicato, almeno per me, e di rispettare questo periodo”. L’account ufficiale della rivista diretta da Alfonso Signorini, comunica che a breve ci saranno ulteriori sviluppi sulla faccenda di gossip. Sono numerose le coppie famose che in questo periodo hanno deciso di mettere un punto alla loro relazione d’amore.

Dalle coppie nate a Uomini e Donne (Angela Nasti e Alessio Campoli e Giulia Cavaglià e Manuel Galiano ma anche Noel Formica e Alessandro Sandomenico), Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez, Eros Ramazzotti e la moglie Marica Pellegrinelli e ancor prima, Francesco Monte e Giulia Salemi. Cosa sarà accaduto tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi? Per quale motivo lei parla di “mancanza di rispetto”? Per molti estimatori ci potrebbe essere addirittura l’ombra di un tradimento da parte del cantante del duo di Benji e Fede. “Ammesso e concesso che lui l’abbia tradita, che si siano lasciati, che lei stia male… ma cavolo, se fino a 9 ore fa commentavi le sue foto, vuol dire che fino a 9 ore fa stavate assieme, no? Ma perché la prima cosa che le viene da fare è “il comunicato”? Non so… tutta questa fretta di far sapere al mondo che ti sei lasciata…”, fa sapere qualcuno tra i commenti. “Instagram è soltanto un film, ti fanno vedere ciò che vogliono, e ciò che non esiste”, risponde invece qualcun altro. A questo punto, restiamo in attesa di ulteriori sviluppi.

