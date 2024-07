Ciao Darwin 9: oggi in onda la replica della seconda puntata

Ciao Darwin 9 non delude neanche in replica e, dopo il successo ottenuto la scorsa settimana, torna in onda oggi con la replica della seconda puntata che vedrà sfidarsi il mondo dei neomelodici e quello dei trapper. A raccontare quella che si preannuncia come una sfida avvincente, senza esclusioni di colpi ma anche divertente sarà, come sempre, Paolo Bonolis, perfettamente a proprio agio nelle vesti di mattatore. Al suo fianco non mancherà la presenza di Luca Laurenti, pronto a disturbare non solo il conduttore, ma anche il gioco stesso dando vita a siparietti assolutamente esilaranti.

Quella di questa sera è una sfida tra due mondi opposti, ma legati da una passione antica degli italiani: quella per il canto. Da una parte, così, ci saranno i neomelodici guidati da una star di tale genere musicale e che ha conquistato anche il secondo posto al Festival di Sanremo ovvero Sal da Vinci mentre, a guidare i trapper, ci sarà il padre della trap in Italia ovvero Grido.

Le prove della seconda puntata di Ciao Darwin 9

Dopo la sfida musicale, la seconda puntata di Ciao Darwin 9 in onda questa sera, entra nel vivo con la prova “A spasso nel tempo”. Luca Laurenti, con la macchina del tempo, porterà i concorrenti delle squadre in un’altra epoca precisamente nel mondo della scienza. Spazio, poi, alla prova più attesa ovvero quella “coraggio” durante la quale i concorrenti dovranno affrontare un percorso che metterà a dura prova le loro paure.

Il momento clou della serata, invece, arriverà con il defilè: in passerella, arriveranno concorrenti del mondo melodico e del mondo trap sfoggiando look insoliti per il giorno, la sera, la discoteca e la notte. A decretare la vittoria di una squadra, infine, come sempre, sarà la prova dei cilindroni.

Chi è Madre Natura e come vedere Ciao Darwin 9 in diretta streaming

Madre Natura della seconda puntata di Ciao Darwin 9 è la bellissima Sarah Shaw, modella australiana che tornerà a ricoprire il medesimo ruolo anche nel corso della quinta puntata della medesima edizione. Altissima e biondissima, Sarah lascerà tutti senza parole con un fisico statuario e un viso d’angelo.

Per non perdervi neanche un istante di tale puntata di Ciao Darwin 9 basta sintonizzare il televisore su canale 5, a partire dalle 21.30 o collegarsi al sito Mediaset Infinity per vedere la diretta streaming. Con Mediaset Infinity, disponibile anche come applicazione, è inoltre possibile anche rivedere tutte le puntate già trasmesse in tv, anche delle edizioni precedenti a quella attualmente in onda.