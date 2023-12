SARAH SHAW È MADRE NATURA NELLA 5A PUNTATA DI CIAO DARWIN 2023/ Torna la modella australiana: il web mormora

Sarah Shaw è Madre Natura nella 5a puntata di Ciao Darwin 2023: altro ritorno

La Madre Natura della quinta puntata di Ciao Darwin 2023 è un volto già visto dal pubblico di questa edizione. Torna infatti a sfilare in studio Sarah Shaw, che è stata Madre Natura nella seconda puntata di questa nona edizione. Modella australiana, Shaw arriva da una cittadina chiamata Darwin.

Il ritorno di Sarah Shaw è stato accolto dal popolo del web in modo contrastante. C’è chi ha sottolineato la bellezza della ragazza, scrivendo: “Miglior madre natura di tutta la stagione!” C’è però chi non sta apprezzando il ripetersi delle stesse modelle nel ruolo, né tantomeno il loro fisico: “Madre natura riciclata, mettono sempre le stesse! E comunque non sono niente di ché quest’anno bahhh! Ma a chi piacciono sti fisici senza curve e piatte piatte!” ha scritto un utente critico. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Madre Natura nella 5a puntata di Ciao Darwin 2023, chi è? Le possibilità

Questa sera, venerdì 22 dicembre su Canale 5, va in onda ultimo l’appuntamento del 2023 con Ciao Darwin 9. Paolo Bonolis con Luca Laurenti conduce la quinta puntata, che vedrà la sfida tra Divano e Sport, e che sarà ovviamente arricchita dalla presenza di Madre Natura. Come ogni venerdì, la domanda è la stessa: chi sarà questa sera Madre Natura?

In queste prime quattro puntate si sono avvicendate a guardia del globo terrestre tre bellissime modelle, una diversa dall’altra. La prima è stata Aleksandra Korotkaia, modella russa dai lunghi capelli castano chiaro e occhi grigio-verdi; nella seconda è invece arrivata Sarah Shaw, 1 metro e 79 centimetri di modella proveniente da Darwin, in Australia; infine ha fatto la sua apparizione Andreea Sasu, modella 33enne che vive a Milano da quando aveva 20 anni.

Madre Natura a Ciao Darwin 2023 è di nuovo una tra Aleksandra Korotkaia e Sarah Shaw?

Chi ci sarà invece nella quinta puntata di Ciao Darwin 2023? Va ricordato che la scorsa settimana non è stata presentata una nuova Madre Natura, bensì c’è stato il ritorno di una modella già vista nelle puntate precedenti: Andreea Sasu. Due puntate, dunque, per lei, una scelta che non è una sorpresa, visto che Roberto Cenci aveva già rivelato che le Madri Natura sarebbero state in totale 4 e si sarebbero poi alternate nel corso delle puntate. Ciò vuol dire che questa sera potrebbe tornare una tra Aleksandra Korotkaia e Sarah Shaw, o potrebbe invece presentarsi la Madre Natura, l’ultima, non ancora svelata.

Ricordiamo che c’è anche una terza ed ultima possibilità che è quella dell’arrivo in studio di Padre Natura. È stato proprio il regista di Ciao Darwin ad anticipare che in una puntata ci sarebbe stato anche lui. Che sia previsto proprio per la quinta?











