Ciao Darwin 9, anticipazioni 3a puntata in replica oggi 30 luglio 2024 su Canale 5: Lavoratori contro Influencer

Questa sera, 30 luglio 2024, torna in onda su Canale 5 Ciao Darwin 9 con la terza puntata, in replica, dell’edizione. Paolo Bonolis conduce la sfida che vedrà contrapposte due categorie molto agguerrite: i Lavoratori contro gli Influencer. A capitanare la squadra dei lavoratori c’è Cristina Quaranta:, ex ragazza di Non è la Rai che oggi lavora in un ristorante. Capitano degli Influencer è invece Soleil Sorge, nota star del web oltre che concorrente di vari reality.

Al fianco di Paolo Bonolis, come sempre, ci sarà il suo compagno di TV Luca Laurenti, protagonista di gag e di momenti esilaranti nel corso della puntata di Ciao Darwin 9. La puntata sarà ovviamente allietata dalla presenza di una nuova e bellissima Madre Natura, che nella 3a puntata è Andreea Sasu, prorompente modella mora di origine rumena.

Le prove della terza puntata di Ciao Darwin 9

La terza puntata di Ciao Darwin 9 vedrà Lavoratori e Influencer alle prese con le ben note prove del programma. Dopo una presentazione di entrambe le squadre a tempo di musica, si procederà con la prima prova fisica: il genodrome. Non mancheranno risate, soprattutto grazie alla telecronaca di Carlo Bonolis. Poi si procederà con quella che è forse la prova più amata di Ciao Darwin: la Macchina del tempo, che porterà i concorrenti in un particolare momento storico.

Si procederà allora con la prova del dibattito, dove le due squadre esporranno i motivi per i quali il loro team è migliore di quello antagonista. Non mancheranno, dunque, discussioni e accuse, che lasceranno poi spazio alla prova di coraggio e alla sfilata. Infine, Ciao Darwin 9 si concluderà con la nota prova dei cilindroni, alla fine della quale verrà proclamata la squadra vincitrice della puntata.

Come vedere Ciao Darwin 9 in diretta e streaming

Se non volete perdervi la terza puntata di Ciao Darwin 9, basta sintonizzare il televisore su canale 5, a partire dalle 21.30 o collegarsi al sito Mediaset Infinity per vedere la diretta streaming. Con Mediaset Infinity, disponibile anche come applicazione, è inoltre possibile anche rivedere tutte le puntate già trasmesse in tv, anche delle edizioni precedenti a quella attualmente in onda.