Ciao Darwin 9, chi sono gli influencer di questa sera/ Ex Pupa Maria Laura De Vitis allo youtuber Bombolino

Chi sono gli influencer nella puntata di questa sera di Ciao Darwin: tra ex de La pupa ed il secchione e noti youtuber

C’è grande attesa per la puntata di questa sera (8 dicembre) di Ciao Darwin che andrà in onda tra poco. Nell’irriverente show condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti si sfideranno da una parte i Lavoratori, capitanati da Cristina Quaranta, e dall’altra gli Influencer con al timone Soleil Sorge. Ovviamente cresce la curiosità su chi sono gli influencer di Ciao Darwin e spulciando tra i vari profili, come ha fatto TvBlog, si può fare un’esaustiva lista. Si parte dai volti noti de La pupa e il secchione Maria Laura De Vitis, ex naufraga dell’Isola dei famosi ed ex fidanzata di Paolo Brosio che attualmente pare abbia un flirt con Jimmy Ghione di Striscia la notizia. Il suo profilo Instagram ufficiale è @la.devitis è conta quasi 400.000 follower.

L’elenco degli influencer di Ciao Darwin della puntata di questa sera continua con un altro ex volto de La pupa e il secchione Ivan Vettoretto (profilo Instagram ufficiale @ivanvettoretto). E poi ancora giocheranno nel programma condotto da Paolo Bonolis Fabiola Mancini @la_professorella, l’addestratrice cinofila Barbara (@barbara_dogtrainer), l’influencer salentino Antonio Pugliese @antonio_pugliese_92 ed il content creator Gianluca Brunno. “Quest’ultimo sul suo profilo Instagram @gianlucabrunnoofficial ha annunciato così la sua partecipazione: Se volete vedere la pazza cavallina 🤩💄Mi vedrete Questo Venerdì 8 Dicembre Alle Ore 21:30 su canale 5🤩💄”

Ciao Darwin 9, anticipazioni puntata di stasera: chi sono tutti gli influencer

La squadra degli Influencer di Ciao Darwin 9 capitanata da Soleil Sorge è composta anche dalla star di onlyfans Samuele Cunto il cui profilo IG è @c.u.n.t.o, il consulente di bellezza Andrea Campisi (@andrea_campisi_official) e lo youtuber Luca Antonio Domenici meglio conosciuto sul web come @bombolino_real. E poi ancora l’elenco continua con Benedetta Sbrizzi (@benedetta_sbrizzi) Il volto di Avanti un altro ha annunciato così la sua partecipazione nel programma di Canale5: “Ci vediamo domani a @ciaodarwinreal Ore 21:30 su canale 5 E ricordate siamo tutti matti !! 🍌📺”

A Ciao Darwin tra gli influencer ci sarà anche Nicola Cuomo alias NicPatata @nicocnxx, Mattia Malengo (@mattia_malengo), Noemi Silipo (@noemi.silipo), Sissi Unicorn Links (@sissi.unicorn.links), Noemy Furcillo (Instagram @noemyfurcillo), Martina Pagani (Instagram @martinapagani) Don Teo (Instagram @donteoswag),Alessio Dezi (Instagram @alessio_dezi) Federica Tirassa (Instagram @fedetirassa_real), Pietro Diel (Instagram @pietro.diel) (@alepiereal), Linda Stabilini (Instagram @linda_stabilini),Alessandro Daminato (Instagram @alessandrodaminato) (@alepiereal) All’elenco degli influencer presenti nel programma di Paolo Bonolis si aggiunge infine l’esperto di gossip Amedeo Venza @amedeovenzaofficial

