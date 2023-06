Cibo spazzatura incide su mortalità/ Lo studio: ‘Dieta sia a base di legumi e cereali’

Un importante studio pubblicato sulla rivista scientifica “New England Journal of Medicine”, ha messo in luce per l’ennesima volta quanto sia dannoso il cibo spazzatura. A riguardo sono state analizzate le abitudini alimentari di circa 74mila persone di età compresa fra i 30 e i 75 anni per più di due decenni, così come si legge sul sito di Dagospia; in base al tipo di cibo consumato, sono stati assegnati loro dei punteggi, più punti per i cibi sani, di contro, meno punti per quei cibi poco salutari.

Miele "alterato" importato dalla Cina in Europa/ Germania al primo posto per acquisti: "Scarsi controlli"

Alla fine si è scoperto che le persone che avevano dei punteggi dietetici costantemente elevati, avevano fino al 14 per cento in meno di probabilità di morire per qualsiasi causa rispetto alle persone che invece si cibavano con diete senza dubbio più povere, compreso il cibo spazzatura. I ricercatori, sottolinea ancora Dagospia, hanno inoltre scoperto che aumentando i punteggi della propria dieta del 20 per cento, si verificava una riduzione della mortalità dell’8 per cento durante il periodo di studio, mentre il calo è risultato più marcato, pari al 7-15 per cento, per quanto riguarda la probabilità di morire per malattie cardiache. Lo studio ha quindi sottolineato come i maggiori guadagni nell’aspettativa di vita derivino dal consumo di particolari alimenti, a cominciare dai legumi, come ad esempio i fagioli e i piselli, ma anche lenticchie e arachidi. Bisognerebbe quindi introdurre sempre nella propria dieta settimanale almeno uno di questi elementi.

RIFORMA DOP E IGP/ Dall'Ue una (rara) buona notizia per il Made in Italy alimentare

CIBO SPAZZATURA INCIDE SULLA MORTALITA’: IL CIBO CONSIGLIATO DAGLI ESPERTI

Importante, inoltre, è mangiare una manciata di noci ogni giorno, consiglio che più volte gli esperti hanno dato nel corso degli anni. Attenzione anche ai cereali integrali: sarebbe bene introdurli nella dieta, come ad esempio il riso integrale da sostituire a quello classico bianco che la maggior parte di noi utilizza.

Bene anche i ceci, alimento facente parte della categoria legumi, già menzionati sopra. Infine, secondo lo studio del New England Journal of Medicine, è bene aggiungere burro di arachidi o di mandorle al pano tostato, alla farina d’avena o allo yogurt, per una colazione salutare. Meglio quindi evitare il cibo spazzatura.

Carlo Petrini/ “Produciamo cibo per 12 miliardi di persone ma siamo 8 mld, 33% viene sprecato”

© RIPRODUZIONE RISERVATA