CiccioGamer89 choc “Basta destra e sinistra, serve un solo partito”/ “Siamo coglio*i”

Quando Giorgio Gaber si chiedeva cosa fossero la destra e la sinistra, prendeva di mira i luoghi comuni, senza sapere che diversi anni dopo la pubblicazione della sua celebre canzone sarebbe arrivato qualcuno pronto ad andare oltre le distinzioni, auspicando che ci sia un solo partito. Non una visione democratica, ed è proprio questo il motivo per il quale CiccioGamer89 è finito nella bufera. Come se non bastasse la denuncia a suo carico della guardia di finanza per omessa dichiarazione dei redditi e dell’Iva, lo YouTuber, all’anagrafe Mirko Alessandrini, fa di nuovo parlare di sé.

Stavolta durante una live di Twitch che è stata poi ripresa su TikTok e Twitter, alimentando il dibattito che lo vede suo malgrado protagonista. Ebbene, nel corso della diretta CiccioGamer89 ha auspicato per l’Italia un regime con un solo partito. “Io non sono né di destra, né di sinistra. A me questa storia della politica di destra e di sinistra non mi piace assolutamente“, la sua premessa. Poi però sono arrivate le affermazioni discutibili.

CICCIOGAMER89 CHOC ANCHE SU OVER 60

“A me piacerebbe un giorno che ci fosse semplicemente un partito che si occupa dell’Italia e che fanno scegliere agli italiani. Capito?“, ha incalzato CiccioGamer89 rivolgendosi ai suoi follower. Lo sfogo è andato avanti: “Dovrebbe esserci un solo partito che ascolta gli italiani. Basta… Basta… Secondo me. Non succederà mai perché siamo dei cogli*ni“. Queste parole non potevano passare inosservate, non solo per il seguito di cui gode Mirko Alessandrini. Non solo: CiccioGamer89 se l’è presa anche con gli over 60. “Secondo me dopo i sessant’anni non dovrebbero votare, secondo me, perché il nostro popolo sta diventando vecchio, ci sono troppi anziani, e gli anziani non sanno cosa serve ai giovani. Dopo i sessant’anni te ne stai tranquillo a casuccia, ti guardi Rai 5, lascia fare ai giovani“. Infatti, in queste ore è finito nell’occhio del ciclone e l’hashtag su CiccioGamer89 è finito in tendenza su Twitter.

