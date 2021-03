Cicelys Zelies, Madre Natura di Ciao Darwin Messaline vs Giuliette/ Chi è e che fine ha fatto?

Chi è Cicelys Zelies la Madre Natura di Messaline contro Giuliette di Ciao Darwin?

Cicelys Zelies, giunonica, alta e con la pelle color dell’ebano, la modella e influencer ha saputo conquistare il pubblico con la sua falcata elegante e intensa che questa sera tornerà nello speciale ‘A grande richiesta’ di Ciao Darwin in onda al venerdì sera su Canale5. Ma che fine ha fatto Cicelys Zelies? Mentre questa sera la vedremo in replica su Canale5, dalla sua apparizione tv a Ciao Darwin per l’ex Madre Natura sono cambiate alcune cose visto che è diventata mamma della piccola Tayrah nata nell’aprile dello scorso anno e ormai prossima a compiere il suo primo compleanno. Ad annunciarlo è stata proprio lei sul suo profilo Instagram dove continua a mostrare il suo corpo statuario che, nonostante la gravidanza, non è molto cambiato rispetto a quello che rivedremo questa sera su Canale5.

Ciao Darwin, Messaline VS Giuliette/ Madre Natura è Cicelys Zelies (Replica)

Cicelys Zelies, una Madre Natura cubana per Ciao Darwin…

Originaria di Cuba, Cicelys Zelies vive da diverso tempo in Italia, si è spesso divisa tra Milano e Napoli, prendendo parte a diversi programmi tv da Ciao Darwin a Il senso della vita ma anche nel Chiambretti Night e a Domenica Live di Barbara D’Urso. Nonostante queste partecipazione e il suo impegno anche in alcuni videoclip musicali, Cicelys Zelies è riuscita a trovare l’amore proprio in quel di Napoli con Diego Taiani, deejay e musicista. I due appaiono spesso in coppia, adesso anche con la loro piccola bambina, tra abbracci, coccole e dediche romantiche in cui spesso la modella ringrazia il suo compagno per supportarla, regalarle dei sorrisi ed essere sempre pronto ad asciugarle le lacrime. Come sarà rivedersi in tv adesso che la sua vita è così cambiata?

