Ciclista investe moglie alla Vuelta colombiana/ Video: Luis Carlos Chia vince, ma…

Luis Carlos Chia, ciclista professionista, ha investito la moglie dopo la linea del traguardo della terza tappa della Vuelta colombiana, a seguito di un arrivo in volata che l’ha visto uscire vincitore. Un incidente choc, ripreso in diretta anche dalle telecamere delle televisioni locali, con il video che è ben presto divenuto virale sul web. A essere travolta è stata Claudia Roncancio, ciclista e fotografa che spesso racconta la carriera ciclistica del marito: la donna ha avuto bisogno di cure mediche ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti ulteriori, secondo quanto riportato dal “The Sun”.

Secondo quanto riferito dai media, la consorte di Luis Carlos Chia ha avuto bisogno di diversi punti di sutura per una ferita riportata nel sinistro. La sfortunata sequela degli eventi, come si evince dalle riprese, è iniziata alla fine della gara, quando il ciclista colombiano di 25 anni ha completato la corsa in prima posizione e ha alzato le braccia per festeggiare, con Claudia Roncancio che in quel momento si trovava in piedi, a circa 20 metri di distanza dalla “finish line”.

LUIS CARLOS CHIA TRAVOLGE LA MOGLIE: INCIDENTE CHOC ALLA VUELTA COLOMBIANA, IL VIDEO

Stando alle ricostruzioni pubblicate da “Your Edaily News”, pare che Luis Carlos Chia non sia riuscito a sterzare in tempo per evitare la collisione. L’atleta, che attualmente corre per il Colnago CM Team, ha dichiarato che le condizioni meteorologiche poco felici (pioveva a dirotto) e i problemi ai freni hanno contribuito alla caduta. “Volevo frenare ma la bici non rispondeva – ha asserito il ragazzo –. Ho colpito mia moglie, ma avrebbe potuto essere qualsiasi altra persona”.

Luis Carlos Chia ha poi anche parlato con un giornale colombiano delle condizioni della moglie, affermando che “i medici l’hanno controllata e più che altro è in stato di choc”.

Inaudito lo que ocurrió en la @VueltaaColombia Luis Carlos Chía ganador de la tercera etapa atropella a su esposa. pic.twitter.com/ulS4JNrEUP — Juan Pablo Sáenz (@jpsaenzw) June 7, 2022













