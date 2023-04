Cina costruirà base permanente sulla Luna/ “Mattoni di suolo lunare stampati in 3D”

La Cina torna ad alzare gli occhi sulla Luna e si prepara a costruire la sua prima base permanente sul nostro satellite. I media cinesi, citati dal Sole24Ore, hanno annunciato l’ambizioso piano di Pechino svelando che l’inizio dei lavori è previsto entro i prossimi cinque anni. Il piano di costruire la prima base permanente cinese sulla Luna vedrà il coinvolgimento di oltre cento tra scienziati, ricercatori e appaltatori spaziali cinesi che si sono già incontrati in una conferenza a Wuhan nella Huazhong University of Science and Technology, avvenuta alla fine della scorsa settimana.

ChatGPT: online entro maggio?/ Il Garante: "Informativa e blocco per minori 13 anni"

Gli esperti si sono dunque già riuniti per discutere come costruire l’infrastruttura, ed è emerso già un primo, importante dettaglio: la base sarà costruita utilizzando lo stesso suolo della Luna. Maggiori spiegazioni sono state fornite da Ding Lieyun, esperto dell’Accademia cinese di ingegneria, interpellato da Changjiang Daily: “costruire un habitat sulla luna è necessario per le esplorazioni lunari a lungo termine e sarà sicuramente realizzato in futuro”. Per raggiungere questo obiettivo, un team è al lavoro per progettare un robot chiamato ‘Chinese Super Masons’ che sarà in grado di fabbricare mattoni dal suolo lunare, utilizzando la tecnologia alla base delle stampanti 3D. Questo robot, da cui dipenderà il futuro e la costruzione della base, sarà inviato sulla Luna attorno al 2038 nel corso della missione Chang’e-8.

Twitter "minerà oligopolio media tradizionali"/ Elon Musk punta su concorrenza utenti

Cina verso la prima base sulla Luna: sorgerà in una zona già nel mirino USA

La Cina si prepara a costruire la sua prima base permanente sulla Luna. Ding Lieyun al Changjiang Daily ha dichiarato che Pechino intende essere il primo Paese a recuperare un campione di suolo dal lato più lontano della Luna in una missione nel 2025, un’impresa finora inedita. La Cina del resto ha già raccolto campioni di suolo del nostro satellite nel corso della missione Chang’e-5 nel 2020. Per addentrarsi nel lato più lontano, però, gli astronauti cinesi dovranno soggiornare sulla Luna per lunghi periodi una volta che sarà approntata una stazione di ricerca sul satellite.

Risparmiare su Amazon/ I metodi per trovare i prodotti buoni ma meno cari

Ma come funzionerà la base che la Cina intende iniziare a costruire sulla Luna nei prossimi cinque anni? Secondo quanto si apprende, sarà collocata al polo sud in una zona – peraltro già nelle mire statunitensi – che dovrebbe avere più probabilità di contenere riserve di acqua, e l’energia che la alimenterà sarà fornita dal nucleare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA