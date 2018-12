OPERA ON ICE 2018/ Diretta e ospiti, video: la passione di Alfonso Signorini in pista

Opera On Ice 2018 permetterà ad Alfonso Signorini di far scendere in pista una delle sue grandi passioni, quella per l’Opera appunto. Sarà infatti il conduttore dell’evento in onda su Canale 5 nel pomeriggio del Natale 2018. Molti lo conoscono per il suo ruolo di opinionista in reality show come il Grande Fratello Vip, altri invece come il direttore del settimanale di gossip Chi, in realtà Alfonso Signorini ha una cultura a 360° che va molto al di là di questi requisiti che fanno comunque parte del suo curriculum. Nell’estate del 2017 Signorini ha curato per la prima volta, realizzando un sogno che aveva da tempo, una regia lirica. E’ stato l’artefice del successo della Turandot che ha aperto a Torre del Lago il 63° Festival Puccini. L’opera è andata in onda anche su Canale 5 il 17 dicembre dello stesso anno. Nel 2018 ha diretto ancora una volta la Turandot all’interno della manifestazione La bohème. Vedremo durante la messa in onda di Opera On Ice 2018 quale sarà il suo apporto a livello artistico. (agg. di Matteo Fantozzi)

DIRIGE IL MAESTRO DIEGO BASSO

Opera on Ice 2018 sarà condita dal coro di Opera House diretto dal maestro Diego Basso. Quest’ultimo è nato a Castelfranco Veneto il 15 luglio del 1964. Di recente è diventato direttore musicale anche di Sanremo Young 2018 all’apice di una carriera piena di successi. In televisione l’abbiamo visto molto spesso impegnato in diversi programmi musicali sempre come direttore d’orchestra, tra questi troviamo Music su Canale 5 e Viva Mogol su Rai 1. Inoltre è stato di recente direttore d’orchestra delle tournée tra America ed Europa de Il Volo. Tra i progetti c’è quello della direzione del Coro Stella Alpina di Treviso, formazione maschile nata dall’unione di alcuni amici che amano montagna e canti popolari. Tra Italia ed estero Diego Basso ha diretto il coro in oltre mille concerti, 7 concorsi nazionali e insieme hanno inciso 5 Cd e contano più di cento apparizioni tra trasmissioni televisive e radiofoniche. (agg. di Matteo Fantozzi)

GLI HOT SHIVERS PRONTI A STUPIRE

Il consueto appuntamento con Opera on Ice andrà in scena anche oggi pomeriggio, sempre su Canale 5, per la gioia dei patiti degli eventi tradizionali del giorno di Natale. L’appuntamento è fissato per oggi pomeriggio su Canale 5 con Alfonso Signorini alla guida e una serie di artisti e pattinatori pronti a scendere in pista e stupire il pubblico presente davanti alla tv e chi ha assistito dal vivo alle riprese dello speciale. Tra i presenti ci sono anche gli Hot Shivers che proprio poco fa su Instagram, postando il video promo dello speciale, hanno dato appuntamento ai fan scrivendo: “Quest’anno a Natale, come da tradizione, anche noi Hot Shivers siamo nel cast di Opera On Ice che per la prima volta si è tenuto nella storica Piazza degli scacchi di Marostica. Seguiteci su Canale 5 alle ore 16.20!”. Quali saranno gli artisti che pattineranno sul ghiaccio oggi pomeriggio? Clicca qui per vedere il video e leggere il post degli Hot Shivers, in attesa di scoprirne di più. (Hedda Hopper)

ALFONSO SIGNORINI ALLA GUIDA DI OPERA ON ICE 2018

Non c’è Natale senza lo spettacolo sul ghiaccio più bello del mondo. Come ogni anno, anche martedì 25 dicembre, torna l’appuntamento con Opera on Ice 2018, lo show dedicata agli appassionati di pattinaggio sul ghiaccio e che porta in tv i più grandi pattinatori del mondo. Nonostante sia uno sport non popolarissimo in Italia, ogni anno, a Natale, si rinnova l’appuntamento con quello che è considerato il più grande evento artistico dell’anno. Martedì 25 dicembre, a partire dalle 16.20, su canale 5, andrà così in onda l’ottava edizione di Opera on ice. Padrone di casa sarà Alfonso Signorini che racconterà le emozioni di vedere dal vivo i più grandi pattinatori del mondo. La magia del ghiaccio, unita alla bellezza della musica, darà così vita ad uno show unico per un Natale davvero speciale.

OPERA ON ICE 2019: L’OPERA LIRICA AL SERVIZIO DEL GHIACCIO

L’ottava edizione di Opera on ice andrà in onda da Piazza degli Scacchi di Marostica (Vicenza). Nel corso dello show, l’opera lirica si metterà a disposizione del pattinaggio dando vita ad un’atmosfera assolutamente suggestiva. Padrone di casa, come detto, sarà Alfonso Signorini che, per l’occasione, metterà da parte la cronaca rosa per sfoggiare tutto il suo sapere in materia di opera lirica. La musica delle più grandi opere, infatti, accompagnerà i più grandi pattinatori del mondo che daranno vita a delle coreografie sul ghiaccio che racconteranno storie d’amore belle e struggenti. Sarà uno spettacolo imperdibile, dunque, quello che canale 5 ha deciso di regalare al proprio pubblico per Natale 2018.

ALFONSO SIGNORINI RACCONTA LE OPERE LIRICHE

Opera on ice sarà anche l’occasione per ascoltare la storia delle musiche delle più grandi opere liriche che accompagneranno le varie esibizioni. A spiegare il tutto sarà proprio Alfonso Signorini, grande appassionato, ma soprattutto conoscitore della lirica. Tutte le arie d’opera saranno interpretate live dalla meravigliosa voce del soprano Elisa Balbo, dai cantanti della Fondazione Pavarotti accompagnati dell’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e del coro Opera House diretti dal maestro Diego Basso. Musica e sport si uniscono così in uno show davvero unico in cui l’ingrediente principale sarà la magia, tipica del periodo natalizio.

I PATTINATORI PRESENTI

A calcare il ghiaccio di Piazza degli Scacchi di Marostica (Vicenza) saranno i più grandi pattinatori del mondo. Ad illuminare il Natale di canale 5 saranno dei veri fuoriclasse del ghiaccio come lo zar russo Evgeni Plushenko che si esibirà con il figlio di 5 anni, il campione olimpico spagnolo Javier Fernandez, la coppia di danza campioni del mondo Anna Cappellini e Luca Lanotte, la coppia di pattinaggio artistico della Nazionale Italiana formata da Nicole Della Monica e Matteo Guarise, la campionessa russa Anna Pogorilaya, la coppia di adagio Annette Dytrt e Yannick Bonheur e la squadra italiana di pattinaggio sincronizzato Hot Shivers.



