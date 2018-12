CHIARA FERRAGNI, GIRO IN ELICOTTERO TRA LE MONTAGNE/ Foto, è polemica ma lei rilancia: “Presto alle Maldive!”

Ancora polemiche per Chiara Ferragni e Fedez. Marito e moglie, insieme al piccolo Leone e a tutta la famiglia dell’influencer, sono volati in montagna per trascorrere i giorni di Natale in un hotel di lusso tra neve e sciate. È stato però lo spostamento in elicottero privato ad aver scatenato l’ennesima polemica. Il web ha accusato la Ferragni di “continuare ad ostentare quello che hai, quando ci sono tante persone che neppure possono festeggiarlo il Natale!” Ma la Ferragni non replica, anzi rilancia! Da alcuni giorni, Chiara ha annunciato che presto partirà per una meta bellissima ed esotica: le Maldive. E ha deciso di ribadirlo proprio nel suo ultimo post, successivo alle polemiche dovute alla questione elicottero. Presto, insomma, seconda trance di critiche per lei! (Aggiornamento di Anna Montesano)

ANCORA CRITICHE PER I FERRAGNEZ

Chiara Ferragni si sta godendo le vacanze natalizie in montagna con tutta la famiglia. Dopo aver trascorso il Natale con il marito Fedez e il figlio Leone, le sorelle, i genitori e gli amici, questa mattina, la più famosa influencer del mondo, ha deciso di regalarsi un giro in elicottero tra le montagne per ammirare dall’alto la bellezza della natura. Con lei non è andato Fedez che, stando a quello che scrive la Ferragni su Instagram nel rispondere ad una fan, aveva troppa paura per seguirla. Chiara ha così documentato il suo giro in elicottero con una serie di foto pubblicate sul suo profilo che vanta più 15 milioni di followers. Le immagini condivise dalla moglie di Fedez, però, non sono state apprezzate da tutti. Dopo le pesanti critiche ricevute da Roberto Cavalli, Chiara Ferragni è alle prese con i commenti non positivi dei suoi followers. Molti utenti, infatti, hanno puntato il dito contro accusando la fashion blogger di sperperare i soldi e, soprattutto di mostrare senza ritegno la sua ricchezza, nonostante ci sia gente che non ha una casa e che sta facendo i conti con i danni del terremoto.

CHIARA FERRAGNI, LE DURE CRITICHE DEL WEB

Il popolo del web non risparmia critiche a Chiara Ferragni che, esattamente come accade spesso a Sonia Bruganelli, è stata accusata di sfoggiare in modo spropositato la sua ricchezza in un periodo particolarmente delicato per moltissime persone. “Ma ti rendi conto? Ci sono sfollati a Catania, c’è chi dorme in strada e chi non ha soldi per comprarsi un panino e tu fai vedere questo? Vergogna“, scrive un utente e un altro aggiunge – “Avete soldi e lo capisco, ma vi chiedo solo un po’ di rispetto. Rispetto“, continua un altro. Ci sono, però, anche i fans che hanno ringraziato la Ferragni per “averci fatto vivere un’esperienza del genere” che, forse, non avrebbero potuto fare. Come accade spesso, dunque, l’ostentazione della ricchezza divide il web tra favorevoli e contrari.

Visualizza questo post su Instagram Helicopter ride on top of the mountains 😍😍😍 Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Dic 27, 2018 at 4:59 PST





