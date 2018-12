Belen Rodriguez / Foto, la dedica speciale di un fan la commuove: “È come se mi conoscessi”

Una dedica speciale quella ricevuta da Belen Rodriguez alcune ore fa. E non stiamo parlando soltanto di quella ricevuta dalla sorella Cecilia, che ha commosso la showgirl. C’è infatti un suo fan, sempre pronto a commentarla, ad aver suscitato sui social la sua reazione. “Belen si contraddistingue perché è consapevole di ciò che ha e ciò che non ha, in primis avendo la certezza che la felicità poggia sulle radici familiari. – si legge nel lungo commento – Inoltre è una donna che non imita o usa slogan superflui. E, con quelle persone con cui riesce a instaurare un rapporto profondo, si dà, fino ad esaurirsi, fino a bruciare tutte le energie. Unici suoi punti fermi in questo momento sono Santiago e la famiglia: mamma Veronica, papà Gustavo, il fratello Jeremias e la sorella Cecilia”. Parole belle e importanti, che hanno portato la Rodriguez a replicare: “Ogni volta come se mi conoscessi! Incredibile”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

BELEN AI FRATELLI: “SIETE LA MIA FORZA”

Dopo la dedica di Cecilia, anche Belen Rodriguez ha pubblicato sul proprio profilo Instagram la foto scattata a Natale in cui è insieme alla sorella e al fratello Jeremias. Legatissima alla sua famiglia al punto da averla voluta con sé in Italia, la showgirl argentina, sotto la foto, ha scritto: “siete la mia forza, ieri oggi e per sempre”, ha scritto Belen che, da quello che scrive sui social, non starebbe attraversando un periodo sereno. Sulle storie, infatti, la showgirl ha pubblicato la foto di un biglietto in cui si legge: “supererete le difficoltà con grande maestria” aggiungendo, poi, il seguente commento – “facciamo che ci credo”. Gli ultimi mesi del 2018, dunque, non sono stati facilissimi per Belen, soprattutto dal punto di vista sentimentale per la fine della storia con Andrea Iannone. Il nuovo anno, ormai alle porte, saprà regalare alla showgirl la serenità che cerca? Cliccate qui per vedere il post (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

BELEN RODRIGUEZ: “IO HO SOLO BISOGNO D’AMORE”

Sono stati giorni movimentati per Belen Rodriguez. La showgirl argentina, come confermato da Alfonso Signorini, è stata coinvolta negli ultimi gossip a causa di una fortissima sfuriata del padre Gustavo. Nonostante ciò, Belen e tutta la famiglia hanno ritrovato la serenità nel corso della vigilia di Natale, durante la quale hanno cenato tutti insieme, divertendosi con balli e canzoni. D’altronde, Belen preferisce tenere privati i momenti più difficili, mostrando ai quasi 8 milioni di follower solo quelli belli. Ma qualche debolezza, di tanto in tanto, la showgirl se la concede. Come l’ammissione fatta nelle ultime ore sui social, dopo una lunga riflessione da parte di un fan. “Io ho solo bisogno di amore” ha infatti scritto la Rodriguez.

LA COMMOVENTE DEDICA PER BELEN E JEREMIAS DA CECILIA

I sentimenti la fanno infatti da padrone in questi giorni. E Belen Rodriguez non è riuscita a non commuoversi per le bellissime parole della sorella Cecilia. Su Instagram, Cecilia ha pubblicato una foto con Jeremias e Belen con tanto di dedica: “Potrei stare ore a parlare di voi – scrive la compagna di Moser – ma Instagram non me lo permette, ( per fortuna vostra). Volevo soltanto dirvi, che vi amo con tutto il mio cuore è anche se spesso non ve lo dico, siete la cosa più bella che Papà e mamma hanno creato… Che nessuno vi faccia mai del male, Perché la Chechu sapete cosa fa …” Le parole di Cecilia commosso Belen che ha infine risposto: “Oggi sei terribile. Ti amo alla follia, mio amore. Smettila di farmi piangere”





© RIPRODUZIONE RISERVATA