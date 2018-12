Francesco Chiofalo e il tumore al cervello / Gabriele Parpiglia: “pregherò per te”

Francesco Chiofalo sta ringraziando tutte le persone famose che, negli ultimi giorni, gli hanno inviato messaggi d’incoraggiamento esortandolo a non mollare e a tirare fuori la forza che ha sempre dimostrato di avere per vincere la battaglia più importante. Tra i tanti che gli hanno scritto c’è anche Gabriele Parpiglia che, dopo aver appreso la notizia, ha voluto esprimere la sua vicinanza a Chiofalo che, sulle storie di Instagram, ha svelato il messaggio ricevuto dal giornalista. “Ti avevo scritto domenica questo messaggio. Pregherò per te da questo momento ogni secondo della mia vita, ogni secondo. Ciao Fra, non incazzarti, prega”, ha scritto Parpiglia. “Sei come sempre un grande. Grazie per avermi scritto appena hai saputo”, ha risposto Chiofalo che non smette di ringraziare amici, conoscenti e fan per l’affetto che gli stanno dimostrando nel momento più difficile della sua vita (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

LE PAROLE DI SIMONA VENTURA

Francesco Chiofalo è stato sommerso di messaggi di stima e affetto dopo la notizia del tumore al cervello. Tantissimi i vip che hanno scritto all’ex protagonista di Temptation Island Vip che ha ricevuto uno speciale in bocca al lupo anche da Simona Ventura. Super Simo, conduttrice della prima edizione vip del dating show “estivo”, ha invitato Francesco ad essere forte: “sei un guerriero, forza supererai anche questo”. Un messaggio di coraggio che si aggiunge ai tanti altri ricevuti in queste ore dal 29enne circondato dall’affetto della famiglia e dei suoi cari. In una delle ultime foto Francesco si è immortalato con la mamma a cui ha dedicato un pensiero dolcissimo: “Sei sempre stata il mio punto di riferimento più grande… ed ora più che mai ho bisogno di te #tiamomamma“. Un messaggio bellissimo accompagnato da uno scatto in cui il 29enne è abbracciato alla mamma, che lo bacia con dolcezza. Uno scatto che ha commosso i follower del tentatore di Temptation Island Vip che dovrà affrontare la sua sfida più grande. Dopo la Befana, infatti, il 29enne dovrà sottoporsi ad un’operazione di ben 18 ore per rimuovere il male: “Mi chiedo perché sono stato così sfortunato. Ma tanto sono domande inutili, questa volta sono fottuto. Devo far questa operazione per forza, per quanto sia pericolosa, ma sono costretto, non ho un’alternativa”. (Clicca qui per vedere la doto di Francesco Chiofalo con la madre )(aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

“VI VOGLIO RINGRAZIARE PER TUTTO L’AFFETTO”

Sono tantissimi i messaggio che Francesco Chiofalo ha ricevuto su Instagram dopo l’annuncio della grave malattia che lo ha colpito: un tumore al cervello scoperto per caso e che renderà necessaria una dura battaglia per sconfiggerlo. L’ex protagonista di Temptation Island è rimasto stupito per il grande affetto ricevuto dopo il suo video pubblicato sui social network e si è affidato sempre ad una Instagram Story per ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicini, anche con qualche semplice parola: “Vi voglio ringraziare per tutto l’affetto che mi avete dimostrato. Ringrazio ogni persona che ha commentato un mio post, mi ha scritto in direct, mi ha postato nelle sue storie, mi ha scritto su WhatsApp o mi ha chiamato per darmi conforto e affetto. Non mi sarei mai aspettato una cosa del genere (…) Ma tutte queste vostre manifestazioni d’affetto totalmente inaspettate sono riuscite a riempire il mio cuore di gioia nonostante stia attraversando il momento più buio della mia vita.

I MESSAGGI DEI VIP

Insieme ai ringraziamenti per l’inatteso sostegno ricevuto negli ultimi giorni, Francesco Chiofalo ha anche pubblicato alcuni messaggi che gli sono stati inviati e tra di essi sono presenti alcuni vip. Segnaliamo, a tal proposito, le parole di coraggio e stima ricevute dall’ex di Temptation Island da Simona Ventura, Fabrizio Corona e Andrea Cerioli (attuale tronista di Uomini e donne). La Ventura ha scritto: “Ciao Francesco. Innanzi tutto tanto auguri di buon Natale. Tu sei un guerriero e supererai anche questa. Ti abbraccio dal profondo del cuore”. Fabrizio Corona: “Mi dispiace tanto. Forza non mollare un ca**o. Non mollare dai! Se vuoi io ci sono. Questo è il mio numero ***”. Frasi di incitamento anche da parte di Andrea Cerioli: “Volevo dirti che immagino la paura tu abbia in corpo ora, devi cercare di stare su. La medicina fa ogni giorno passi da gigante e per quanto sia invasiva e paurosa questa cosa, è una strada che ora devi percorrere. Dovrai fare un intervento, probabilmente della radioterapia per arrivare a residuo zero. Cerca di vedere il meglio, te ne sei accorto. Stai bene, si cura. Devi stare su però. Sei tu l’artefice del tuo destino”.



