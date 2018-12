Elettra Lamborghini/ E il dj Afrojack? “Con lui sono felice, mi fa sentire speciale” (Capodanno in musica)

Elettra Lamborghini ha conquistato l’America Latina, l’Europa e l’America e adesso si prepara a far twerkare la piazza di Bari che questa sera sarà gremita per il Capodanno in musica che andrà in onda su Canale 5 con la conduzione di Federica Panicucci. Un ultimo dell’anno in musica in attesa del nuovo anno e come farlo se non con la sua musica? La ricca ereditiera è pronta a conquistare la piazza e tutti coloro che saranno pronti a partecipare all’evento musicale in diretta su Canale 5. Tatuaggi maculati sulle natiche (speriamo siano coperti questa sera), i diamanti che indossa con i suoi 44 piercing e la sua sensualità, tutto questo sarà sul palco questa sera mentre sui social sono ormai in 4 milioni coloro che la seguono dopo il successo del suo latin pop. Pem Pem e Mala sono i suoi successi del momento e sicuramente sul palco del Concerto di Capodanno riuscirà a riportarli con tanto di corpo di ballo al seguito e piazza in delirio, ma cosa ha rappresentato il 2018 per la ricca ereditiera?

ELETTRA LAMBORGHINI, DAL JERSEY SHORE AL SUCCESSO DI PEM PEM E MALA

Non solo il successo nel mondo della musica ma anche in quello degli affari visto che Elettra Lamborghini non si ferma mai. Cantante, pilota, modella, e imprenditrice, la bella giovane classe 1994, ha portato in tutto il mondo un nome pesante di una famiglia importante visto che è figlia di Tonino Lamborghini e nipote del grande Ferruccio Lamborghini. Proprio i social hanno segnato il suo successo tra fisico mozzafiato ed eccessi e lussi che solo la sua famiglia poteva regalarle ma adesso l’influencer ha imparato a camminare da sola e dal 2016, anno in cui ha partecipato al Super Shore, la sua strada è stata in discesa. Dopo aver conquistato l’America Latina è sbarcata in Italia con una prima edizione cult di Riccanza e, poi, la musica. Come se questo non bastasse, la bella Elettra ha avuto modo di posare per un sexy calendario per Playboy. Cos’altro ci sarà nel suo futuro?

L’AMORE CON IL DJ OLANDESE AFROJACK

Nonostante la sua vita mondana e poco privata, Elettra Lamborghini è riuscita a costruire una storia duratura con il bel dj olandese Afrojack con il quale si è mostrata in coppia un paio di mesi fa agli MTV EMA 2018. In realtà, secondo i rumors, i due stanno insieme ormai dall’estate ma solo dopo questa prima uscita pubblica, si sono lasciati andare anche sui social dove quasi ogni giorno regalano un siparietto ai fan. La ricca ereditiera si lascia coccolare, si lascia disturbare mentre dorme e ai giornalisti ammette di essere felice con lui perché è in grado di farla sentire speciale ogni giorno e quando si ha tutto è davvero difficile riuscirci. Il loro potrebbe essere un legame lavorativo oltre che privato visto che il Dj è inserito tra i conto migliori al mondo ormai da quattro anni e vanta collaborazioni importanti tra cui quelle con David Guetta e Roog. Li vedremo presto sul palco insieme?



