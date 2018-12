FABIO ROVAZZI/ “Baglioni mi ha chiamato alle 3 di notte e ho raccomandato Pippo Baudo” (Capodanno in musica)

Fabio Rovazzi al Capodanno in Musica 2018 di Canale 5. Il cantante torna a cantare in occasione dell’evento di Capodanno di Mediaset organizzato presso Piazza Prefettura a Bari. Lo spettacolo, condotto da Federica Panicucci, sarà trasmesso il 31 dicembre 2018 in prima serata su Canale 5. Nel cast anche Fabio Rovazzi che recentemente ha debuttato nelle vesti di conduttore in occasione della kermesse Sanremo Giovani trasmessa su Rai1. Un’esperienza nuova per il cantante che durante la prima puntata ha raccontato come è stato contattato dal direttore artistico Claudio Baglioni. “Ho ricevuto una chiamata da Claudio Baglioni alle tre di notte” – ha raccontato Rovazzi – “Secondo me non voleva chiamarmi, aveva sbagliato numero. Poi preso dai sensi di colpa mi ha chiesto se volevo condurre Sanremo Giovani 2018 sperando che io dicessi di no. Ma ho detto di sì. Poi mi ha chiesto se volevo una figura giovane accanto nella conduzione e ho detto te Pippo”.

Fabio Rovazzi ha raccomandato Pippo Baudo

Le parole di Fabio Rovazzi hanno trovato subito una replica da parte di Pippo Baudo, co-conduttore di Sanremo Giovani 2018. “Fammi capire, quindi devo Sanremo a te? Oh mio dio” dice sorridendo Mr. “l’ho inventato io”. Naturalmente non è andata così, quella proposta dalla coppia è solo un siparietto comico per far divertire il pubblico. La scelta di affidare la conduzione di Sanremo Giovani a Fabio Rovazzi e Pippo Baudo è stata più volte ponderata e nasconde un chiaro messaggio: un connubio tra passato e futuro, tra la tv di ieri e quella di domani. Sicuramente la conduzione di Sanremo Giovani rappresenta una nuova grande conquista per Rovazzi che, nato nel web, è riuscito nel giro di pochi anni a diventare una star. Prima di dedicarsi alla musica Fabio ha fatto diversi lavoro: dall’animatore al commesso fino al cameriere. Poi si è dedicato alla realizzazione di video dapprima nei locali e poi per alcuni youtuber fino alla svolta: inizia a montare alcuni suoi video, che incontrano il favore del pubblico e in particolare di Fedez.

Il successo

Il click di Fedez è il lasciapassare per il successo. Fabio Rovazzi debutta in “Sorci verdi” programma di J-Ax e poco dopo pubblica la hit tormentone “Andiamo a comandare“. Il successo è inarrestabile: duetta con Gianni Morandi, Emma Marrone e conquista le hit parade con la sua musica. Un successo che ora è arrivato anche a Sanremo dove il giovane cantante ha debuttato come conduttore. “Stasera io e Pippo presentiamo Sanremo Giovani in prima serata su Rai Uno vorrei fingere disinvoltura ma mi sto c*****o addosso. Ci vediamo alle 21:30″ ha scritto su Instagram a poche ore dalla prima puntata della kermesse canora.



