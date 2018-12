Fedez e Chiara Ferragni in luna di miele alle Maldive/ Leone non c’è? Parpiglia li difende: “lei è l’unica…”

Finalmente Fedez e Chiara Ferragni possono godersi un bel viaggio di nozze (magari torneranno in tre!) ma non senza polemiche. Nei giorni scorsi sono stati nuovamente presi di mira sui social per via delle immagini del parto condivise dal rapper e dal bagnetto che ha messo l’influencer al centro di offese e commenti poco richiesti. Dalla loro parte in queste ore si è schierato Gabriele Parpiglia che, proprio nelle storie di Instagram, rispondendo alle domande dei fan, ha lodato Chiara Ferragni parlando di lei come dell’unica, vera, influencer italiana e non solo per via del suo successo del nostro Paese ma anche per il suo riconoscimento all’estero e per gli studi che ci sono alle spalle. In particolare, il giornalista difende lei e poi la scelta sua e di suo marito di comparire spesso sui social, e scrive: “In Italia l’unica è Chiara Ferragni proprio perché dietro c’è uno studio, ci sono idee e contenuti certificati e inoltre lei ha una popolarità riconosciuta nel mondo. Con lei il concetto di meritocrazia è valido. Le altre ci provano ma…“. Riguardo alla coppia e al loro essere social, scrive: “I social sono l’unico posto dove nessuno può dirti o importi cosa devi fare, basta che non siano insulti o minacce! ma è vero anche che ‘ Quando pubblichi, ricordati che internet si ruba e si prende tutto di te. Fallo, senza rimpianti. Perché dopo il click è già tardi“. (Hedda Hopper)

FINALMENTE… LA LUNA DI MIELE!

Sono passati quattro mesi dal 1° settembre, data in cui Fedez e Chiara Ferragni sono diventati ufficialmente marito e moglie. Dopo il matrimonio più social della storia, i coniugi Lucia avevano subito fatto ritorno a Milano e si erano concessi solo qualche giorno di riposo prima di tornare ai reciproci impegni di lavoro, divisi tra Italia e Stati Uniti. Ma finalmente anche per i Ferragnez è giunto il momento della luna di miele e la coppia ha annunciato, rigorosamente attraverso i social network, di essere in partenza per il luogo scelto per le vacanze: le Maldive. Dopo qualche giorno trascorso sulle Alpi insieme al piccolo Leone e alle proprie famiglie al gran completo, Fedez e Chiara hanno annunciato il nuovo viaggio, mostrandosi all’aeroporto di Milano in attesa del trasferimento nella località tropicale. E dopo la neve è giunto il momento del bel tempo, con nuove polemiche da parte di qualche utente dei social network.

IN VIAGGIO SENZA LEONE

Le vacanze sulla neve sono ufficialmente giunte al termine per Fedez e Chiara Ferragni che, dopo una breve tappa a casa nel loro appartamento extra lusso di Milano, si sono subito rifatti le valigie per partire. La destinazione? Le Maldive per la luna di Miele che era stata solo rimandata dopo il matrimonio dello scorso 1° settembre. Come testimoniano le numerose foto scattate nei rispettivi profili Instagram della coppia (clicca qui per vederle), non ci sarà il piccolo Leone al seguito. Il bambino è stato affidato alle cure dei nonni che si occuperanno di lui mentre mamma e papà si godranno le vacanze. Il fatto ha causato più di qualche polemica tra i fan, tanto da rendere necessario l’intervento della famosa influencer. Un utente le ha fatto notare: “Il piccolo Leo a casa con la tata? Peccato, avrebbe apprezzato sicuramente il mare maldiviano”. Ma la risposta della Ferragni non si è fatto attendere: “È la nostra luna di miele, prendiamo due voli diversi ed andiamo su un’isola privata lontana da ospedali. Ti sembra un viaggio adatto ad un bimbo di 9 mesi che non può stare tanto al sole o nell’acqua? Sta benissimo con i suoi nonni che lo amano ed è per una settimana, per il nostro viaggio di nozze. Ma potete per una volta tenervi i vostri giudizi senza senso per voi? Chiedo Troppo?”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA