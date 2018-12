IGNAZIO MOSER E IL GESTO PER ANDREA DAMANTE / “È un’amicizia che va ben oltre a quello che tutti credono”

Ignazio Moser e Andrea Damante continuano a frequentarsi nonostante quest’ultimo non faccia più coppia fissa con Giulia De Lellis. La conferma è arrivata proprio nelle ultime ore attraverso una serie post pubblicati dal fidanzato di Cecilia Rodriguez su Instagram. In essi, Ignazio ha raccontato qualche dettaglio in più delle vacanze invernali che sta trascorrendo a Madonna di Campiglio insieme alla modella argentina ma anche all’ex tronista di Uomini e donne. E l’affinità che lega Ignazio e Andrea è decisamente evidente: i due amici si divertono, ballano e soprattutto non nascondono di stare molto bene insieme. La conferma è arrivata anche da un post nel quale Moser ha parlato di questo sorprendente legame, nato quasi per caso ma che poi si è dimostrato molto più duraturo del previsto: “Un’amicizia nata per caso, un’amicizia nella quale tanti non credevano, un’amicizia che va ben oltre quello che si vede e quello che tutti pensano, un’amicizia VERA!” (clicca qui per leggere il post completo e i commenti dei fan).

Il periodo difficile di Andrea Damante

Non è certo un periodo facile quello che sta attraversando Andrea Damante, che può però contare sul sostegno degli amici Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. L’ex tronista di Uomini e donne qualche giorno fa ha ammesso di avere versato molte lacrime per l’ex Giulia De Lellis mentre lei, che ha sempre tenuto nascoste le ragioni della rottura con il fidanzato, per la prima volta ha lasciato trapelare le vere cause della fine della storia d’amore. Le indiscrezioni che erano circolate la scorsa primavera sono risultate esatte, come la stessa Giulia ha fatto capire da alcune Instagram Stories nelle quali ha riassunto i momenti più importanti del suo 2018. E da uno di essi risulta evidente che potrebbe essere stato il tradimento di Andrea la causa scatenante che ha portato alla fine dell’amore: “Le corna fanno dimagrire. Best dieta 2018”, ha scritto l’ex corteggiatrice, affermazione che sembra lasciare davvero poco spazio ai dubbi… (clicca qui per sapere di più delle sue recenti dichiarazioni).

