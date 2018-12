Oroscopo 2019, Leone/ Paolo Fox: Eleonora Daniele e Vira Carbone, lavoro al top, favoriti gli incontri

Cosa prevede l’oroscopo del Leone per il 2019? Secondo Paolo Fox i nati sotto questo segno, tra i quali figurano anche la conduttrice di “Storie Italiane” Eleonora Daniele e la conduttrice Vira Carbone, avranno la possibilità di fare nuovi incontri in amore. Il primo passo è capire cosa c’è stato in passato e se qualcosa continua a tormentare il vostro presente; in ogni caso, già nei primi mesi del nuovo anno sono favoriti gli incontri, e una nuova relazione potrebbe sostituire quella che vi ha fatto soffrire in passato. Chi invece è già in coppia, ma ha dovuto trascurare il partner per motivi di lavoro o altre questioni, ora potrà finalmente ritagliarsi del tempo per amare senza più alcun limite. Buone notizie inoltre per chi si sta separando: le stelle favoriscono la risoluzione dei problemi economici con gli ex e nei prossimi mesi potrebbe finalmente concludersi un contenzioso di denaro. Sarà più facile quindi gestire un trasloco o il progetto per acquistare una nuova casa e saranno favoriti i nuovi incontri: secondo il noto astrologo, infatti, innamorarsi sarà più semplice e a marzo sarà possibile realizzare un piccolo desiderio.

LAVORO E SALUTE

Per quanto riguarda il lavoro, l’oroscopo del Leone 2019 di Paolo Fox pone l’accento sul mese di giugno: questo mese è infatti importante per chi deve rinnovare un accordo o stipulare un contratto in vista dell’autunno, dal momento che non ci saranno intoppi e le stelle aiuteranno a fare in modo che vada tutto liscio. Il consiglio, però, è quello di posticipare ogni accordo dopo la prima decade del mese. In ogni caso, coloro che hanno lavorato bene, avranno la possibilità di ottenere una preziosissima ricompensa. Per quanto riguarda invece la salute, il mese di luglio consente un grande recupero psicofisico. La seconda parte dell’anno favorisce infatti ogni rivalsa grazie soprattutto al Sole, che martedì 23 entra prepotentemente nel segno zodiacale. Il consiglio è quello di pensare un po’ di più a se stessi, rafforzare il fisico e trovare le cure giuste per curare piccoli e grandi fastidi. In questo senso, l’estate è dalla vostra parte e anche se Marte nel segno nei primi di agosto comporta, problemi allo stomaco, bruciori e affaticamento, Paolo Fox assicura: si tratta di una situazione passeggera.

