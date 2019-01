ROBERTO BOLLE/ Video, “Sono molto felice, voglio dedicare questa edizione a Bibi Ballandi” (Danza con me)

Roberto Bolle torna in prima serata con “Danza con me 2019“, l’evento di Capodanno trasmesso mercoledì 1 gennaio 2019 su Rai1. Dopo il grandissimo successo dello scorso anno, sancito anche dal Premio Rose D’Or ricevuto come miglior programma di entertainment a livello europeo, l’etoile dei due mondi è pronto a tornare ancora una volta nella prime time di Rai1 con una nuovo show evento. “Sono davvero molto felice: portare la danza in prima serata sulla rete ammiraglia degli italiani sembrava una sfida impossibile, invece ‘Danza con me’, oltre ad entusiasmare pubblico e critica in Italia, si è fatta notare anche a livello europeo” ha detto in conferenza stampa il ballerino di fama mondiale. Il successo di “Danza con me” per Bolle è da condivider con “tutti coloro che hanno creduto in questo progetto e hanno lavorato per realizzarlo”. Non solo, si tratta di un successo per la danza in generale.

Roberto Bolle, un cambiamento culturale

Lo show “Danza con me” di Roberto Bolle ha segnato un piccolo grande cambiamento nello show televisivo. A sottolinearlo durante la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione è lo stesso ballerino: “l’opportunità storica di segnare un cambiamento culturale, in cui la danza e il balletto possano essere percepiti come una forma d’arte vicina alle persone e in grado di arrivare ai loro cuori e smuovere emozioni”. Bolle è consapevole di dover dire un grandissimo “grazie” a Ballando e a Bibi; è stato proprio il produttore a cogliere in lui delle grandi potenzialità. “Stai facendo una cosa grande” erano le parole che Bibi diceva spesso a Roberto durante i preparativi dello show. I ringraziamenti poi sono per tutta la Rai che ha rischiato dando fiducia ad uno show incentrato sulla danza che, considerando i numeri da record, è stato una grande vittoria. Per l’edizione 2019 Bolle sarà affiancato sul palcoscenico da Pif, ma anche da grandi nomi dello spettacolo italiano. Da Alessandra Ferri, Cesare Cremonini, Valeria Solarino, Stefano Accorsi, Fabio De Luigi, Luca e Paolo, Ilenia Pastorelli, Pierfrancesco Facino, Valerio Mastandrea, Sergio Ribini e Rocco Papaleo.

La dedica a Bibi Ballandi

“Sono veramente contento di presentare una nuova edizione di Danza con me”. Con queste parole Roberto Bolle ha esordito durante la conferenza stampa tenutasi presso il Teatro La Scala di Milano. L’artista prima di presentare il nuovo show ha voluto fare dei ringraziamenti: “Voglio partire ringraziando la Rai, l’ha voluto realizzare e fare una collocazione prestigiosa e significativa. Ringrazio la Rai, Ballandi, voglio dedicare questa edizione a Bibi”. Un ringraziamento speciale è per Bibi Ballandi, scomparso alcuni mesi fa, a cui Bolle ha dedicato un bellissimo pensiero: “Lui venne sul set a incoraggiarci e sostenerci. Vide la trasmissione, ci sentimmo anche dopo. Credo sia stata una grande gioia per lui veder realizzato e crescere questo prodotto. E’ davvero cresciuto tantissimo. Senza Bibi questo programma non ci sarebbe, ha sempre creduto in me. Nessuno lo credeva, io per primo. Lui diceva che avrei dovuto fare un programma televisivo, ero contento ma non me la sentivo. C’è stata la partecipazione a Sanremo 2016… dopo l’idea di creare qualcosa di importante. Senza Bibi e la sua visione non saremmo qui a parlare di questo programma”.

“Un gruppo di lavoro molto affiatato”

Dietro il successo di uno show di tale portata come “Danza con me” c’è un gruppo di lavoro molto affiatato come ha raccontato Roberto Bolle. “E’ fatto da una squadra bella e importante. Quello che mi piace dire è che il lavoro fatto da tutti i reparti porta a un risultato straordinari che vedete in televisione. Un gruppo di lavoro molto affiatato, ognuno ha dato il meglio di sé”. L’edizione 2019 di Danza con me si preannuncia davvero imperdibile con un cast importante e ricco di ospiti. Non solo, lo show sarà “bellissimo sia sul piano della danza che su quello degli ospiti” come ha anticipato l’ideatore e conduttore Roberto Bolle affiancato per l’occasione da Pif, compagno di viaggio. Bolle durante lo show tornerà a ballare con Alessandra Ferri e ha rivelato che ci saranno tantissimi numeri di danza, tra cui anche un omaggio al Mouling Rouge. Uno show che conferma il grande interesse da parte del pubblico verso il mondo della danza. Sull’ipotesi di due puntate, Bolle ha smentito categoricamente: “Fare due puntate vorrebbe dire sminuirne una. Noi facciamo una puntata che è un concentrato di ironia e bellezza. in 2 ore e mezza sei coinvolto in maniera totale, farne due sarebbe sminuire, diminuire… Preferisco sia una sola e qualcosa di straordinario”.





