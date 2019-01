MAI DIRE TALK/ Anticipazioni 10 gennaio e ospiti: Alessia Marcuzzi, Malena, Frank Matano e Lillo Petrolo

Mai dire talk torna dopo la pausa natalizia, giovedì 10 gennaio, in prima serata su Italia 1. Al timone del programma di Italia 1 c’è il Mago Forest, affiancato da Greta Mauro e Stefania Scordio. Immancabile, poi, la voce della Gialappa’s Band che tornerà ad animare la serata, ironizzando sugli ospiti che parteciperanno alla puntata. I primi appuntamenti non hanno ottenuto un grande riscontro dal pubblico. La prima puntata, infatti, ha incollato davanti ai teleschermi solo 931.000 spettatori con il 5.2% di share mentre la seconda ha fatto anche peggio portando a casa solo 884.000 spettatori con il 4.8% (presentazione di 10 minuti: 749.000 – 3%). Numeri non entusiasmanti per Italia 1 che, però, ha deciso di puntare nuovamente sulla trasmissione. Andrà meglio stavolta?

MAI DIRE TALK, ANTICIPAZIONI: ECCO GLI OSPITI

Per la prima puntata del 2019 di Mai dire Talk, il Mago Forest e la Gialapp’as Band saranno alle prese con una serie di personaggi famosi. Ospiti della puntata odierna saranno Alessia Marcuzzi, Malena, Frank Matano e Lillo Petrolo. Come in ogni puntata, ci sarà una squadra di opinionisti formata da Paola Di Benedetto, Marina La Rosa e Aurora Ramazzotti. Anche questa sera, poi, ci sarà la presenza di Giulia De Lellis, con la rubrica dedicata alla cultura. Giulia, che in passato ha dichiarato di non aver mai letto un libro, negli scorsi giorni, ha rivelato di averne letto uno. La rubrica di Mai dire talk, dunque, sta portando i suoi frutti?

LE ESIBIZIONI

Tante le esibizioni previste nell’appuntamento odierno con Mai dire talk. Antonio Ornano, Raul Cremona e Giovanni Cacioppo. Liliana Fiorelli e Francesca Manzini, daranno vita alle parodie di Baby K e Giusy Ferreri, e, insieme a Francesco Marioni, si collegheranno da Casa Casamonica. Brenda Lodigiani divertirà il pubblico interpretando La brieffatrice e la youtuber Sussy. Tornerà anche lo stagista giornalista Alfredo Colina, alias Dario Mensola, e gli stand up comedian Stefano Rapone e Francesco Frascà. Non mancheranno, inoltre, le inchieste di Jerry Polemica e le parodie dei trailer cinematografici di Marcello Macchia, alias Maccio Capatonda; Marcello Cesena, infine, si calerà nei panni del baronetto Jean Claude di Sensualità e in quelli di Chiaro Ferragno.



