Oroscopo Paolo Fox 2019/ Previsioni di oggi 10 gennaio: Sagittario forte, tutti gli altri segni?

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 10 GENNAIO 2019

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 10 gennaio 2019, torna come ogni giorno protagonista. Il noto astrologo ha parlato ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele dove tiene ogni giorno la sua consueta rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere quanto raccontato segno per segno. Il Sagittario ha un quadro generale di forza, ci si sente limitati ma questo accadrà solo per 48 ore. Questo cielo è ottimo e il 2019 sarà un anno in cui molti troveranno dei percorsi importanti da seguire. Si deve ogni tanto fare buon viso a cattivo gioco e evitare degli errori. I Pesci hanno la Luna nel segno che aumenta la loro percezione della realtà. Non si vive nella fantasia ma ci si sente a contatto con la realtà cosa che crea alcuni problemi. Da un lato si è contenti ma dall’altro si perdono le illusioni. In amore potrebbero esserci difficoltà, non ci si deve intestardite e riflettete bene su quello che è più giusto avere.

CANCRO ATTIMI DI RIFLESSIONE, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina e soffermiamoci sui segni né carne né pesce dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 10 gennaio 2019. Il Capricorno si trova in difficoltà, non si riconosce più ed è in crisi. Questo probabilmente è complicato anche per diversi disagi che si vivono in questo momento. La Vergine ha molte cose da fare, con una confusione non facile da gestire e grandi preoccupazioni da addossarsi sulle spalle. Questo è un momento in cui si deve assolutamente cercare di vivere con tranquillità. Il Cancro si trova a vivere attimi di riflessione, per provare a raggiungere dei risultati. Si stanno vivendo dei segnali molto complicati, che portano a crescere sotto diversi punti di vista. Ci sono state tensioni in questi giorni anche perché si è indecisi tra due storie per il futuro. La Bilancia vive un momento in cui si muove in uno spazio d’azione non sempre semplice da gestire. Forse è il caso di sfruttare qualche momento interessante che può proporre una crescita anche di fronte a occasioni che poi non si ripeteranno.

ARIETE CIELO IMPORTANTE, TOP E FLOP

Andiamo ora a vedere i segni top e flop dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi 10 gennaio 2019. Per il segno dell’Ariete questo è un cielo importante, fatto di occasioni da prendere al volo. Bisogna essere attenti però perché spesso i treni passano una volta sola. Il Toro sta vivendo dei progressi importanti e sta per decollare. Ora è il momento di trovare Urano nel segno che indica crescita e cambiamento. Sicuramente nelle prossime settimane si spianerà la strada. I Gemelli invece sono tesi e arrabbiati, senza riuscire a vivere con tranquillità. Molte delle preoccupazioni sono legate a situazioni di chiaro stampo economico, forse sarebbe il caso di provare a vivere le cose con un po’ di tranquillità, evitando inutili preoccupazioni. L’Acquario vive un periodo di sbandamento, agitato per un grave problema familiare da risolvere. Si guarda difficilmente al passato, ma sempre volti al futuro e proiettati verso una crescita personale.



