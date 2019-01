Selvaggia Lucarelli Vs Alessia Marcuzzi/ “Famiglia allargata? Sfan*ulatevi come tutti e fatela finita!””

La moda di queste ultime vacanze natalizie è stata sicuramente quella di andare in vacanza con la famiglia allargata. Naturalmente stiamo parlando dei vip gli stessi che Selvaggia Lucarelli ha deciso di prendere di mira su Facebook con un lungo post in cui si dice stanca di quello che ha visto sui social in queste settimane. La giornalista e opinionista fa nomi e cognomi di vip che sono partiti alla volta di mete esotiche portandosi dietro ex compagni, ex mariti, le loro fidanzate, altri figli, e il tutto a favor di social per dimostrare che ricostruire i rapporti è possibile e vivere civilmente si può: “Dunque. C’è questo trend esploso durante le vacanze di Capodanno che consiste nell’andare in vacanza con l’ex e addirittura con l’ex, il proprio compagno e il compagno dell’ex oppure tu solo/a con l’ex e il suo compagno, una roba che solo a spiegarla a me viene la dermatite seborroica. Una roba che capisci quanto il vero visionario dell’ultimo secolo non sia stato Steve Jobs, ma Brooke Logan“. Le parole che usa la Lucarelli sono pungenti come sempre e toccano un po’ tutti i vip “del momento” a cominciare da Simona Ventura, che tra l’ex Gerò Carraro e il nuovo, presunto, fidanzato, Giovanni Terzi, è andata in vacanza con Stefano Bettarini e la loro famiglia allargata, e finendo proprio ad Alessia Marcuzzi.

LE PAROLE DI SELVAGGIA LUCARELLI

Anche la conduttrice, dal 24 gennaio impegnata su Canale 5 con l’Isola dei Famosi, ha pensato bene di passare il Natale insieme a Francesco Facchinetti e alle due famiglie che hanno creato e che hanno in comune la piccola Mia ma anche questo non sta bene alla giornalista. La Lucarelli punta proprio sulla bionda conduttrice che ha il merito di “non aver figliato con Cudicini e Sermonti, perchè altrimenti ce la ritrovavamo a Pasqua ad Amalfi col primo e a Pasquetta a Sorrento col secondo” ma non quello di essere andata in vacanza con il suo ex: “Io non la sopporto questa sua maturità. Questa sua generosità. Questa sua leggerezza. Questa sua colpevole assenza di rancore. Questa sua indecente incapacità di recriminare. Non è umana. Non è sana. Non è naturale“. La Lucarelli preferisce quelle che con le loro rivali in amore commentano acidamente, vanno allo scontro e, magari, che non posano insieme in bikini magari mettendo l’uomo che hanno avuto in comune in mezzo. La giornalista non usa mezzi termini lei non ci sta, vuole avere la mentalità chiusa come molte altre donne e al grido di: “Sfan*ulatevi come tutti e fatela finita!” spera che quello che ha visto a Natale non dovrà rivederlo ancora. Non mancano i riferimenti ad altri vip ed altre espressioni colorite, clicca qui per leggere il post completo.

