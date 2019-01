Superbrain – Le Supermenti/ Anticipazioni e diretta: in giuria Brignano, Elisabetta Canalis e Cesare Bocci

Superbrain – Le Supermenti, il talent dedicato alle abilità della mente umana prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, dopo il grandissimo successo ottenuto lo scorso anno, oggi venerdì 11 gennaio, torna in prima serata su Raiuno con Paola Perego. Nelle nuove quattro puntate, accanto a Paola Perego, ci sarà Francesco Paolantoni. Il programma è dedicato a persone normali dotate di particolari capacità mentali, grazie alle quali riescono a realizzare imprese straordinarie. Le prove sono giudicate dal pubblico in studio e dalla giuria, composta da tre personaggi famosi, diversi ogni settimana. Giudici della prima puntata sono Enrico Brignano, Elisabetta Canalis e Paola Perego. In ogni puntata, sei supermenti si sfideranno. Al termine, la giuria sceglierà le tre prove migliori mentre il pubblico in studio decreterà il vincitore che porterà a casa un premio in gettoni d’oro.

SUPERBRAIN, LE SUPERMENTI: ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA

Nella prima puntata, lo studio di Superbrain si trasformerà nella magnifica Piazza di Spagna per una prova di memoria fotografica e di calcolo dei prezzi dei giocattori di una bambina di 12 anni. Successivamente, un concorrente, dopo essere stato immerso in una tonnellata di ghiaccio, dovrà memorizzare una sequenza di numeri. E ancora, prova di enigmistica particolarmente complicata, una prova di memoria visiva durante la quale un concorrente dovrà memorizzare il volto e il foulard di 20 ballerine, truccate e vestite da Raffaella Carrà, e una prova che avrà per protagonista 100 cubi di Rubik che rappresenteranno la foto di uno dei giurati che il concorrente dovrà ricomporre.

IL TORNEO INTERNAZIONALE

In ogni puntata, un concorrente delle precedenti edizioni italiane di SuperBrain sfiderà, sulla stessa specialità, un concorrente di una delle edizioni degli altri paesi in cui il programma è andato in onda. Questa sera si sfideranno Ilaria Bombelli e la portoghese Tania Domingues che, ad occhi bendati, dovranno affrontare un labirinto di fasci laser. Non mancheranno, poi, Le “ExtraBrain” ovvero delle sfide più divertenti: nella prima puntata avremo un “direttore d’orchestra” proverà a riprodurre una melodia utilizzando strumenti da cucina, e un uomo capace realizzare composizioni con oggetti piccolissimi o molto grandi e di trovare il giusto punto di equilibrio. Sarà, dunque, una serata ricca di sfide molto interessanti.



