GUSTAVO RODRIGUEZ/ Il figlio Jeremias giustifica la folle reazione: “Colpa di una brutta notizia”

Risale a tre settimane fa l’“incidente” di Gustavo Rodriguez, padre di Jeremias, Cecilia e della più famosa showgirl Belen. L’uomo – ex pastore anglicano – è stato segnalato ai carabinieri in evidente stato di alterazione, mentre urlava e lanciava oggetti dal balcone di casa. L’abitazione è sita in via Fiori Chiari a Brera (Milano), laddove si è trasferito in vista della nascita del nipotino Santiago. Ad allertare i vicini le grida dell’uomo, trasportato all’ospedale per calmarlo e permettergli di recuperare. I medici hanno ritenuto opportuno un ricovero, l’“unico modo” per farlo tornare in sé. Nessuna denuncia da parte dei passanti: spavento a parte, Rodriguez non si è reso colpevole di alcun reato. Alle telefonate è seguito il pronto intervento di un’ambulanza e di alcune volanti della polizia.

Gustavo Rodriguez: le parole di Jeremias

Gustavo Rodriguez è arrivato in Italia qualche anno fa. È stato molto vicino a Belen ai tempi del divorzio da Stefano De Martino. È un musicista: suona chitarra e violino e fa spesso comparsate negli shooting delle figlie. Lo ricordiamo ospite del Festival di Sanremo e – più di recente – del Maurizio Costanzo Show. Da non molto si vocifera sulla presunta separazione dalla moglie Veronica Cozzani. Riguardo all’incidente, il figlio Jeremias commenta a Verissimo: “Siamo umani, lui purtroppo ha ricevuto una notizia molto dolorosa e ognuno cerca di risolvere i problemi come può. Altrimenti – continua – saremmo tutti felici, ma la verità è che non è sempre così. L’unica cosa che possiamo fare noi è stargli vicino ed è quello che stiamo facendo. Andiamo avanti, i nostri genitori ci sono sempre stati accanto, ora tocca a noi”.

