“Matteo Salvini e Elisa Isoardi non si sono lasciati”/ Alberto Dandolo conferma: “Piccola crisi, non rottura”

Matteo Salvini e Elisa Isoardi, è ancora amore? La fine della relazione annunciata dalla conduttrice su Instagram aveva fatto molto discutere, ma a quanto pare i due non sarebbero così lontani come dicono. A confermarlo è il giornalista esperto di gossip Alberto Dandolo: secondo il collaboratore di Dagospia e Oggi, il ministro dell’Interno e il volto de La Prova del Cuoco starebbero ancora insieme. Ecco il commento del giornalista ai microfoni de I Lunatici, programma in onda su Rai Radio 2: «La Isoardi ha cambiato parrucchiere perché quello che frequentava prima avrebbe detto alla stampa italiana che lei è ancora fidanzata con Salvini, ma questo è il segreto di Pulcinella. I due non si sono mai lasciati, hanno avuto un momento di separazione momentanea, una piccola crisi, mai una rottura».

MATTEO SALVINI E ELISA ISOARDI STANNO ANCORA INSIEME?

Nessuna rottura definitiva tra Salvini e la Isoardi, anzi: fiori d’arancio in vista. Alberto Dandolo ha poi aggiunto nel corso dell’intervista radiofonica: «Loro staranno così per un altro po’ e poi convoleranno a giuste nozze, in montagna, in uno scenario nordico, nel paesino di Elisa. Festeggeranno il loro sì tra un paio d’anni. Viva Elisa, viva Matteo». Confermate dunque le indiscrezioni di Alfonso Signorini: per il direttore di Chi, Elisa Isoardi e Matteo Salvini hanno simulato la fine del loro amore con lo scopo di allontanare dalle proprie vite i riflettori e il gossip. E le parole della conduttrice in una recente intervista non sembravano di addio, anzi: «Il nostro è stato un amore veramente bellissimo, puro e reale. Quando si parla di sentimenti e c’è rispetto, non c’è nulla di sbagliato. Anzi, il sentimento credo renda tutto molto umano. Se sto bene? Sì, siamo due adulti».

