Chiara Ferragni e Fedez/ Foto, l’ironia del rapper scatena il putiferio: “quando Leone dorme dai nonni”

Chiara Ferragni e Fedez continuano a condividere la loro vita sui social. La coppia ama pubblicare i momenti che trascorrono insieme lanciando anche delle provocazioni ai milioni di followers che li seguono. L’ultima, però, ha provocato un vero putiferio sul web sollevando l’ennesima polemica sul modo di fare degli sposini, tornati da pochi giorni da un meraviglioso viaggio di nozze alle Maldive. Fedez, così, ha pubblicato su Instagram una foto in cui stringe il lato B della sua bellissima Chiara. Contemporaneamente tira fuori la lingua e scrive: “Quando Leone dorme dai nonni”. Una provocazione ironica quella di Fedez che, spesso, si diverte a stuzzicare i suoi followers. Se i fans più fedeli hanno colto l’ironia del loro beniamino, c’è chi ha trovato di cattivo gusto la foto e la didascalia di Fedez attaccando così sia il rapper che la sua dolce metà.

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ: NUOVO PUTIFERIO SUL WEB

Sono tanti gli utenti che non hanno gradito la scelta della foto da parte di Fedez per annunciare la serata libera che si è concesso con Chiara Ferragni lasciando Leone con i nonni. “Riderete quando queste foto le vedrà vostro figlio”, scrive un utente. E un altro aggiunge: “Secondo me Leone è l’inizio di un lungo zoo…”. E ancora: “imbarazzanti”, “Bravi, l’avete tenuto fin troppo dopo una settimana alle maldive… Ci vuole un pò di svago”. C’è, però, anche chi difende la coppia: “Ma la gente che dice che non è giusto che i bimbi vadano dai nonni xk devono stare con la mamma???? O hanno una vita sessuale orribile o cosa io non so”, “Ma si almeno si divertono!!!”.







