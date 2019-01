Maurizio Micheli e Benedicta Boccoli a Vieni da me/ “Siamo fidanzati da 23 anni, ma non viviamo insieme”

Dopo le lacrime di Sergio Assisi, a Vieni da me, si cambia registro con l’intervista doppia a Maurizio Micheli e Benedicta Boccoli, coppia sia nella vita professionale che in quella privata. Protagonisti a teatro dello spettacolo “Il più brutto weekend della nostra vita” in cui recitano accanto a Nini Salerno e Antonella Elia, svelano i segreti della loro unione a Caterina Balivo. Dopo aver ricordato i momenti più importanti della loro carriera con Benedicta Boccoli che si è soffermata soprattutto su Gianni Boncompagni che le diede la possibilità di lavorare quando era giovanissima, i due si soffermano sulla loro storia d’amore. I due condividono il lavoro e la vita privata da ben 23 anni, ma i due non solo non si sono mai sposati, ma non hanno mai convissuto. Una scelta coerente con quello che hanno sempre raccontato. Già diversi anni fa, infatti, la Boccoli dichiarò che il matrimonio non era nei loro progetti. A distanza di tempo, però, i due non hanno mai fatto neanche il passo della convivenza.

MAURIZIO MICHELI E BENEDICTA BOCCOLI: NO ALLA CONVIVENZA

Una scelta di vita quella di Maurizio Micheli e Benedicta Boccoli che, dopo 23 anni di felice fidanzamento, non hanno alcuna intenzione di cambiare tutto. “Non abbiamo mai convissuto. Lui ha la sua casa e io ho la mia. Sto così bene con il mio cane”, dice con un sorriso la Boccoli. “Vi è capitato di dormire insieme in questi 23 anni?“, chiede Anna Pettinelli presente in studio. “E’ capitato per tre sere consecutive e ne porto ancora i segni“, spiega l’attore. Un’unione che, anche senza matrimonio e convivenza, è sempre più solida. Benedicta e Maurizio Micheli, infatti, sono riusciti anche a creare una splendida famiglia allargata con i nipotini di lui. Caterina Balivo, così, per sorprendere Maurizio Micheli gli mostra un messaggio del suo nipotino Tito che lo definisce “il nonno più bello d’Italia”.

