Belen Rodriguez ritocca il lato B?/ Signorini: “Aveva esagerato con le iniezioni, sembrava un panettone!”

Alfonso Signorini, presenza fissa di #CR4 – La Repubblica delle Donne, ha svelato una nuova indiscrezione su Belen Rodriguez. La showgirl infatti, avrebbe fatto un eccessivo uso di “punturine” per scolpire maggiormente il suo lato B. “Aveva esagerato con le iniezioni ed è aumentato troppo. Già è alto di suo, è finito per arrivare ad un’altezza spropositata. Aveva un panettone. Ora si è stabilizzato. Belen, a dispetto di altri colleghi, non ha mai nascosto di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica”, ha confidato il direttore di Chi. Ed infatti, proprio un anno fa (gennaio 2018), l’argentina aveva raccontato tra le pagine del settimanale, di essere ricorsa alla chirurgia estetica, svelando: “Ho fatto delle cosine, se le elenco sono pochissime. Anni fa il seno perché ero dimagrita 8 chili e le tette erano sparite. Poi ho fatto qualche punturina, ma non le faccio più. Quando sarà mi farò un bel lifting”.

Belen Rodriguez ritocca il lato B?

Belen Rodriguez quindi, nel corso degli anni ha svelato di essere ricorsa alla chirurgia estetica ma, se ci riflettiamo, non aveva mai parlato di “interventi” al lato B. “Io mi curo molto, sono fissata. Ma se siete contenti a dire che ho subito un’operazione come le protesi anche no grazie. Sono pro la chirurgia ma senza eccessi. Comunque, se vuoi, puoi venire a toccare. Sfondati di palestra e vedrai che risultati”, aveva scritto qualche anno fa su Instagram, replicando ai detrattori. Belen invece, non aveva avuto problemi a parlare del ritocco al seno, proprio per una questione (anche) di insicurezza nei confronti del suo aspetto fisico del tempo: “Ero appena entrata nel mondo dello spettacolo e mi sentivo insicura, ma se tornassi indietro non lo rifarei”, ha affermato la conduttrice di Tu si que vales. L’argentina inoltre, ha utilizzato anche qualche punturina per il viso, in grado di rendere la pelle più compatta e lucida.

© RIPRODUZIONE RISERVATA