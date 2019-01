CRISTINA CHIABOTTO/ E’ amore con Marco Roscio, sull’ex Fabio Fulco: “Mi ha ferita” (Mai dire talk)

Cristina Chiabotto è una delle protagoniste della nuova puntata di “Mai dire Talk“, il programma della Gialappa’s Band condotto da Mago Forest con Greta Mauro e Stefania Scordio. L’ex Miss Italia torna in tv a distanza di pochissimo tempo dalle foto pubblicate a dicembre della sua vacanza da sogno e d’amore con il nuovo fidanzato Marco Roscio alle Maldive. Il 2018, infatti, si è chiuso nei migliore dei modi per la bellissima conduttrice, che ha scelto l’Oceano Indiano per festeggiare il Capodanno e l’inizio del nuovo anno. Cristina sembra più innamorata che mai, come testimoniano le foto pubblicate sui social in compagnia di Marco Roscio con cui è legata sentimentalmente da circa un anno. “Il sole dentro me”, “Paradise” e “Noi”, sono solo alcune delle parole che la bella conduttrice ha scelto per accompagnare le varie foto pubblicate su Instagram.

Cristina Chiabotto su Fabio Fulco: “Mi ha ferita”

L’ex Miss Italia è tornata recentemente a parlare della storia d’amore con Fabio Fulco. Durante un un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, la conduttrice tv ha dichiarato: “Non mi sono sorpresa, perché è normale che una storia non finisca con un brindisi. Ma oggi ho una consapevolezza diversa, più matura e più da donna”. Un amore importante: 12 anni d’amore terminati forse nel peggiore dei modi, visto che tra i due si sono lasciati ad andare ad una serie di commenti e dichiarazioni che hanno occupato per mesi le pagine dei settimanali di gossip. “Ora è come se vivessi una seconda maturità. A 19 anni con Fabio ho vissuto un rapporto bellissimo, un legame con una persona che per me rimane intoccabile, nonostante tutto e nonostante le parole di rabbia” precisa Cristina Chiabotto che su Fulco poi dice: “Mi ha ferita il fatto che molti mi abbiano accusata di aver lasciato Fabio perché non volevo una famiglia. Un giorno l’avrò anche io, ma non so quando. Non c’è una regola uguale per tutti”.

Fabio Fulco: “Bisogna dimenticare quello che è successo”

Intanto anche Fabio Fulco è tornato a parlare della sua storia con Cristina Chiabotto a Visto Tv senza però fare il suo nome: “Quando una love story non va si gira pagina. Ci si rimette a sognare, prendendo i tempi necessari. Dopo questa esperienza negativa credo ancora assolutamente nella famiglia. Anche perché non puoi permettere a una circostanza della vita di distruggerti un sogno”. E’ così ha fatto il bellissimo attore sentimentalmente legato alla modella Eliana Sbaragli con cui sembra aver letteralmente voltato pagina: “Diciamo che sto vivendo una fase positiva, voglio dire che sono pronto a iniziare una nuova storia. Ho finalmente voltato definitivamente pagina, ho chiuso per sempre il libro vecchio”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA