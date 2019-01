Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng, divorzio ufficiale?/ Avviate le pratiche per la separazione: ultime news

Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng si sarebbero ufficialmente lasciati. Dopo mesi di indiscrezioni e ipotetiche “soffiate”, pare essere arrivata una conferma. Già prima delle vacanze natalizie, sono incominciati a girare i rumors sulla coppia, parlando di separazione definitiva. Questa mattina, tra le pagine del settimanale Oggi è arrivata una ipotetica certezza. La coppia ha passato il Natale già da “separati”, destando molti commenti social e pettegolezzi. Dopo questo periodo di festa, i due continuano a vivere lontani e lei attualmente, si trova a Milano in compagnia del figlio Maddox. Secondo quanto riferisce il settimanale, la Satta e il calciatore avrebbero anche già consegnato ad un famoso avvocato (amico dell’ex Velina) l’incarico di cominciare le pratiche per la separazione. A quanto pare inoltre, l’intenzione reciproca sarebbe quella di mantenere un basso profilo per non alimentare gossip e chiacchiere sulla delicata faccenda.

Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng stanno per divorziare

Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng hanno intrapreso la strada del silenzio e del rispetto. Ed infatti la coppia non vuole che si crei alcun clamore dietro la loro separazione, anche per proteggere il figlio. I due sotto questo punto di vista, si starebbero impegnando con tutte le forze per tutelare il piccolo e, proprio per questo motivo, già nel corso della preparazione verso il divorzio, avrebbero utilizzato toni molto calmi e sereni per il quieto vivere generale. Nonostante il settimanale sia assolutamente sicuro della crisi, i due non hanno dichiarato nulla di ufficiale ma, anche in questo caso, potrebbe essere una “strategia” per preservare la loro ricercata serenità. In attesa di qualche notizia da parte dei diretti interessanti, si potrebbe anche trattare di una crisi passeggera, chi lo sa! Melissa e Kevin si sono sposati nel 2016 ed hanno un figlio. Il calciatore tedesco però, ha già un altro figlio, Jermaine-Prince Boateng, avuto dall’ex moglie Jennifer.

