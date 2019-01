MELISSA SATTA SBOTTA SU INSTAGRAM/ Foto, ad alcuni follower “Siete degli idioti. Poveri ignoranti”

Non è un periodo facile per Melissa Satta. Le voci di una possibili crisi con il calciatore Kevin Boateng continuano ad amplificarsi e la tensione di tutto questo clamore mediatico comincia a farsi sentire. In queste ore per esempio la bella Melissa ha letteralmente sbottato contro alcuni follower che su Instagram hanno insinuato ci fosse un altro uomo nella sua vita. A generare la “polemica social” è stata una foto pubblicate dalla Satta in cui c’è il figlio Maddox in compagnia di un misterioso uomo. Ad accompagnare la foto una semplice didascalia “❤️ #maddox e @christopherenault ❤️” con due cuori. Immediata la reazione dei fan che si sono chiesti chi fosse il misterioso uomo sdraiato accanto al figlio della showgirl. Diversi gli utenti che hanno chiesto notizie sull’attaccante del Sassuolo: “Ma dov è Prince boateng????” chiede un utente, mentre un altro scrive “Ma con Prince e’ tutto finito?”. C’è anche chi supera il limite scrivendo: “Ma ci provi con lui adesso!? già eri piu vecchia di boateng ora avanti..haha”. Naturalmente la Satta, stanca di questi continui ed inutili commenti, ha replicato furente.

Melissa Satta su Instagram: “Siete degli idioti”

Dopo i tantissimi commenti, alcuni davvero offensivi e fuori luogo, Melissa Satta è andata su tutte le furie rispondendo duramente ai suoi follower. “Qui state davvero esagerando – ha scritto la showgirl, che ha precisato chi fosse il misterioso ragazzo ripreso nella foto in compagnia del piccolo Maddox. “Christophe è il figlio di una delle mie care amiche e ha 16 anni… Idioti!”. Poi la bellissima showgirl ha risposto ad un’altra utente che ha ipotizzato potesse essere il nuovo fidanzato: “Fidanzato? Povera ignorante, ha 16 anni”. Parole forti quelle usate da Melissa, ma comprensibilissime considerando il livello di gente presente oramai sui social network diventati la tana per persone frustrate e invidiose. In tanti però i follower che hanno preso le difese della showgirl.

Melissa Satta difesa dai fans

A cominciare da un utente che ha scritto: “Chi giudica senza sapere o conoscere è solo un ignorante…e purtroppo il mondo ne è pieno, prima di guardare altrove impariamo a guardare noi stessi se siamo diversi da ciò che predichiamo agli altri. E poi chi siamo x giudicare chi? Solo il “signore” dicono possa giuducare. Ma poi giudicate che cosa?? Che povera e meschina vita che avete gente”. A questo commento fa eco anche quello di un’altra utente: “Lascia perdere i commenti sciocchi ! I social amplificano la stupidità della gente ! Ti auguro un felice 2019 un bacino al tuo bimbo”. Per fortuna i social sono co-abitati ancora da persona sane di mente!





