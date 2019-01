Oroscopo Paolo Fox 2019/ Acquario pronto a recuperare terreno, gli altri segni? (Previsioni oggi 17 gennaio)

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 17 GENNAIO 2019

L‘oroscopo di Paolo Fox torna sull’emittente radiofonica LatteMiele attraverso la rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere quanto detto dal noto astrologo segno per segno per la giornata di oggi giovedì 17 gennaio 2019. Acquario: il segno sta recuperando terreno dopo un periodo molto stressante da cui è uscito molto frastornato. Si ha tanto da fare ma anche molto da evitare. Sabato e domenica sarà molto favorito in amore. I sentimenti vanno cullati con attenzione, cercando di raggiungere dei risultati che si possono considerare ottimali in vista del futuro. Attenzione dunque agli incontri. Pesci: Se si è reduci da una crisi si è sicuramente in conflitto. Il lavoro è in lenta crescita e l’oroscopo è favorevole anche se ci sono state tensioni in amore. Bisogna cercare di capire bene cosa si vuole davvero. Forse è il caso di prendere una decisione, magari dopo essersi fermati un attimo a riflettere con attenzione. Clicca qui per l’oroscopo di ieri

VERGINE IN DIFFICOLTÀ, SEGNI FLOP

Voltiamo pagina e andiamo ad osservare da vicino quelli che possono essere considerati i segni flop della giornata di oggi, seguendo sempre l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. La Vergine è in difficoltà, non riesce più a ritrovare sé stessa e rischia di annegare se non allunga la mano e chiede aiuto a qualcuno. Forse è il caso di fare le cose con un po’ di tranquillità ed evitando di prendere delle decisioni complesse e che si possono rimandare. Il Sagittario è decisamente teso, ma rischia così di crearsi dei problemi inutili. Dovrebbe imparare a vivere le cose con una maggiore tranquillità, senza rischiare di trovarsi a dover affrontare dei rischi che possono creare molti problemi. Il segno è in un momento di non facilissima lettura e forse sedersi un attimo a riflettere può evitare di creare delle complicazioni. Questo è un momento in cui forse qualcuno si sente ostacolato, l’importante però è non mollare mai.

GEMELLI LUNA NEL SEGNO, SEGNI AL TOP

Prendiamoci un attimo per analizzare da vicino i segni al top andando a leggere quanto raccontato nell’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. I Gemelli hanno la Luna nel segno, devono quindi sfruttare quelle che possono considerarsi delle belle opportunità nelle prossime 24 ore. Si deve però stare attenti e non sottovalutare quelle che possono essere conseguenze anche molto dure da accettare. Il Leone è forte e sembra poter reggere qualsiasi complicazione. In questo momento si sente pronto ad affrontare diverse difficoltà con personalità e anche un fiero ottimismo, forse però sarebbe saggio non esagerare. Questo è un momento in cui possono capitare davvero cose interessanti, si deve essere però anche in grado di sfruttarle con personalità e fermo ottimismo. Per l’Ariete queste sono giornate estremamente interessanti che possono portare a una crescita anche nelle risposte degli impegni lasciati fin qui aperti.



