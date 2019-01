Oroscopo Paolo Fox 2019/ Sagittario grintoso, gli altri segni? (Previsioni di oggi 16 gennaio)

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 16 GENNAIO 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista anche oggi, mercoledì 16 gennaio 2019, sulle frequenze radio di LatteMiele. Il noto astrologo ha parlato segno per segno nella sua rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha affermato. Sagittario: Le stelle suggeriscono di affrontare la giornata con una grinta media perché la Luna opposta può portare qualche fastidio. Da evitare le ore piccole, meglio concentrarsi sul riposo oggi! Non si devono commettere errori già affrontati in passato, fin troppo spesso infatti ci si è trovati di fronte a persone che hanno chiesto di più e non ci si è fermati quando magari c’era la necessità di farlo. Ora è arrivato il momento di prendersi del tempo per ricaricare le batterie e ripartire più forti e con una maggiore determinazione. Attenzione a quello che può capitare nelle prossime settimane. Pesci: l’amore verso gli altri è noto, verso le persone e verso gli animali. Si è una persona che ascolta tutti ma oggi si avrà bisogno di essere ascoltati e di trovare una spalla forte su cui potersi appoggiare. Si potrebbero trovare alleati preziosi in persone appartenenti al segno del Capricorno o dello Scorpione. Clicca qui per l’oroscopo di ieri

VERGINE EVITARE DI STRAFARE, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina e soffermiamoci sui segni né carne né pesce sempre per l’oroscopo di Paolo Fox di oggi. Tra questi c’è sicuramente lo Scorpione che vive un anno di espansione, con l’obbligo di prendersi delle rivincite. Le troppe critiche ricevute però fanno sì che si stenti a volare, con qualche zavorra di troppo e l’obbligo a trovare maggiore forza nelle decisioni. La Vergine non si può dire sia in un momento del tutto negativo, ma deve evitare di strafare. Fin troppo spesso i nati sotto questo segno decidono di gettare il cuore oltre l’ostacolo, ma questo è un rischio che si deve evitare cercando di vivere le cose con maggiore tranquillità ed evitando rischi che si possono considerare del tutto inutili. Il segno è in una fase di transizione e sicuramente con un po’ di equilibrio e la giusta dose di voglia può raggiungere obiettivi importanti. Attenzione a pensare di essere arrivati prima di giungere a un traguardo che rimane comunque un po’ lontano.Clicca qui per la classifica della settimana

ACQUARIO IN CERCA DI CALMA, TOP E FLOP

È ora il momento di analizzare da vicino i segni top e flop dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi mercoledì 16 gennaio 2019. Giove, Marte e Venere indicano al segno dell’Ariete che oggi può sorridere. Ci si possono prendere belle rivincite e forse è il caso di farsi coinvolgere anche in alcune novità che possono aiutare a sorridere non poco. Anche il Toro è tra i top grazie alla presenza nel segno della Luna. Questa crescita può portare a raggiungere dei risultati rilevanti, ma ci deve essere dietro l’assistenza del pianeta anche la voglia di andare oltre l’ostacolo con la determinazione e la schiettezza che rendono protagonista questo segno. Oggi è il caso di sfruttare le occasioni che verranno proposte. Tra i segni invitati invece a tirare i remi in barca c’è sicuramente l’Acquario che deve essere più calmo nelle valutazioni e che deve evitare di ritrovarsi a vivere tutto con eccessiva pressione. Il segno è sicuramente soddisfatto di come sta vivendo questo periodo, ma deve capire che la svolta è possibile solo grazie alla forza e al coraggio oltre che alla determinazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA