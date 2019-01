Sara Affi Fella e Nicola Panico ancora insieme/ Foto, litigio per strada: ecco le nuove indiscrezioni

La “telenovela” riguardante Sara Affi Fella e Nicola Panico, continua ad appassionare i fan del gossip. Ed infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne è stata beccata dentro una macchina alla “ricerca” del suo presunto ex fidanzato. Tra loro due, pare esserci una storia interminabile, fatta di ripicche, velate minacce, offese, passaggi di responsabilità reciproca, odio e amore. Ed infatti, nonostante le interviste e le prese di posizione, un altro tassello si aggiunge all’interminabile storia degli ex protagonisti di Temptation Island. Qualche ora fa, sul profilo del VicoloDelleNews è comparsa una fotografia inviata direttamente da una talpa di Venafro, paese in cui vivono entrambi. In questo scatto spuntano i due mentre litigano. Si vede Sara a bordo della sua automobile e Nicola che, piegato sullo sportello, parla energicamente. La fonte ha rivelato: “Sara e Nicola erano fuori al campo del Venafro… discutevano e lei cercava di parlare ma Nicola non ne voleva sapere! La Mini beige è di Sara. Lo cercava, voleva parlare… lui pareva di voler andare via. Poi si sono nascosti dietro un muro di un parcheggio a parlare!”.

Sara Affi Fella e Nicola Panico si vedono ancora, le ultime indiscrezioni

Sara Affi Fella e Nicola Panico, nonostante le frecciatine social, continuano a vedersi, parlare ed anche litigare animatamente. I due proseguono ad insultarsi ormai da tempo, smascherando reciprocamente le rispettive malefatte senza riuscire a venirne a capo. Nonostante le accuse, entrambi sembrano non farcela a distaccarsi ed anzi, ogni occasione è buona per beccarli insieme. Cosa li “costringe” a portare avanti questa irragionevole relazione? I fan di Uomini e Donne, pensano che la coppia abbia montato tutto ad arte, semplicemente per far parlare di loro e non spegnere le luci della ribalta. Proprio in queste ore, l’ex tronista ha scritto un post contro il migliore amico del calciatore, reo di avere nuovamente replicato alla “sua” verità. “Qualunque cosa dicano di me. Qualunque cosa possano raccontare, per me conta zero. Venafro è piccola. Ma ho imparato che non mi devo giustificare di nulla e con nessuno. Tanto meno con chi vive dichiarando cose su di me. Problemi vostri suoi”, ha scritto la Affi Fella su Instagram. E poi ancora: “Su una cosa però non guarderò in faccia a nessuno non giocate o parlate della mia salute. Questo ve lo chiedo per favore. Le ca**ate del passato sono morte. Come chi parla di me e non fa più parte della mia vita. Morto che parla… Ma io voglio vivere”.

Visualizza questo post su Instagram Una nuova novità 🤔🤔 @saraaffifella20 #saraaffifella @vicolodellenewsofficial Un post condiviso da @ uominiedonne_123 in data: Gen 16, 2019 at 10:53 PST





