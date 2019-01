Giulia De Lellis insultata dall’attrice di film a luci rosse/ “Nana oscena. Damante ci ha provato con me”

Il nome di Giulia De Lellis continua ad essere accostato a quello di Andrea Damante. Nonostante i due si siano lasciati da diverso tempo e Giulia sia felicemente fidanzata con il cantante Irama che accompagnerà al prossimo Festival di Sanremo, il gossip sui motivi che avrebbero portato alla fine della sua storia con l’ex tronista veronese continuano. Stavolta, a mettere il carico da novanta sulla bella influencer è l’attrice per film per adulti Priscilla Salerno che, secondo quanto scrive il portale Gossip e Tv, non solo avrebbe insultato la De Lellis, ma avrebbe rivelato i tentativi di approccio nei suoi confronti da parte di Andrea Damante. “Ragazzi sono sul treno con Giulia De Lellis. Ora capisco perché quel tipo Andrea Damante l’ha tradita. Lui c’ha provato anche con me, ovviamente essendo di Verona l’ho incontrato in un bar. Io dico, Dio dà il pane a chi non ha i denti. Una nana oscena. Bravo Andrea, bravo!“, fa sapere l’attrice attraverso una Instagram Story.

GIULIA DE LELLIS NON REPLICA ALLE OFFESE

Nonostante le offese ricevute, Giulia De Lellis non replica, ma preferisce pensare ad altro. Il capitolo Andrea Damante è ormai chiuso e alle parole di Priscilla Salerno risponde sfoggiando il suo sorriso. Attivissima sui social, dopo aver mostrato alle fans i suoi segreti di bellezza, la De Lellis ha annunciato il suo ritorno a Roma per festeggiare i suoi 23 anni. Dopo aver trascorso il giorno del suo compleanno con il fidanzato Irama in una cornice da sogno come quella delle terme di Bormio, l’influencer festeggerà anche con amici e parenti con una festa indimenticabile. Nessuna frecciatine, dunque, a Priscilla Salerno, almeno per il momento. Schietta e sincera, però, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne potrebbe riservarle qualche parole nelle prossime ore.





© RIPRODUZIONE RISERVATA