SARA A./ Video, ode al mascarpone della pasticciera siciliana: “Ti ravviva i sensi” (Junior Bake Off)

La cucina è una passione che va coltivata sin da piccoli. Non c’è dubbio che gli ideatori del programma Junior Bake Off (già spin off del ben più famoso Bake Off) abbiano ben in mente questo concetto. Per poter far bene ai fornelli e per poter instradare i bambini a una carriera come chef bisogna partire presto. Molto presto. E non c’è dubbio che Sara A., assieme ai suoi giovanissimi colleghi, sia partita in anticipo rispetto alla consuetudine. La semifinale di venerdì la attende e già il fatto di esserci arrivata significa molto per lei. Essere giunti in semifinale è un bel traguardo, ma siamo certi che Sara A. dopo due puntate di Junior Bake Off non voglia affatto fermarsi ma, anzi, desideri proseguire la sua corsa. Settimana scorsa la giovane pasticciera siciliana ha conquistato il pubblico con un’inaspettata ode al mascarpone: “Il mascarpone è una cosa che non ti dimentichi, ti ravviva i sensi!“.

BENE LA PROVA TECNICA

L’età è quella che è e, in fin dei conti, se così non fosse, Sara A. non sarebbe una delle concorrenti di Junior Bake Off. Durante la puntata i bambini sono stati sottoposti a diverse prove di cucina, che li abitueranno a fare esperienza in giovanissima età ai fornelli. Non c’è dubbio che Sara A. abbia comunque fatto bene nella prova forse più difficile di tutte, ossia la prova tecnica. In questa particolare classifica la concorrente ha raggiunto un ragguardevole secondo posto, piazzando un significativo punteggio di 8 punti da condividere assieme a Samir. Attenzione, però: Samir, a differenza di Sara A. poteva usufruire di un bonus di ben 5 punti perché era il possessore del grembiule blu. Senza questa piccola variabile Sara A. sarebbe stata seconda in solitaria, battuta per due lunghezze dalla sola Rachele. Non male comunque, come risultato.

MALE LA MARGHERITA

Come dice il proverbio, ‘non tutte le ciambelle riescono col buco’. Se Sara A. è andata bene nella già citata prova tecnica, le cose sono andate in modo altalenante con la pizza. Eppure questo alimento è un po’ il nostro marchio di fabbrica, quel piatto che, almeno in teoria, dovrebbe venirci meglio di tutti, anche se qui era nella sua versione dolce (mascarpone, banane caramellate, etc.). O quasi. Sara A. nella seconda puntata di Junior Bake Off aveva ben figurato con la pizza ai wurstel e patatine fritte, conquistando addirittura il massimo dei voti, 5. Le cose, però, non sono andate altrettanto bene con la pizza margherita. All’assaggio, infatti, la nostra Sara A. ha avuto il punteggio di 3, piazzandosi a metà classifica. Niente di preoccupante, comunque, anzi. Sarà stata forse tradita dalla troppa emozione per aver incontrato finalmente Benedetta Rossi, famosa per il suo blog Fatto In casa da Benedetta?. Qui potete rivedere l’ultima puntata per intero.



