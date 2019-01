Adrian/ Programma a rischio per l’addio di Celentano e Claudia Mori? Ecco i rumors

Adrian ci sarà oppure no? Sembra ormai tutto pronto per il doppio esordio del 21 e 22 gennaio prossimo ma ancora c’è chi giura che qualcosa è andato storto e forse non sarà come previsto. A quanto pare il grande show impegnato del Molleggiato prevede anche degli ospiti in carne ed ossa e una sorta di lanci che dovrebbero vedere la partecipazione dello stesso Adriano Celentano ma anche di Claudia Mori e di Michelle Hunziker e Teo Teocoli, ma anche Ambra e Nino Frassica. Secondo i bene informati sembra proprio che l’allegro cast si trovava in quel di Verona per mettere inseme il “contorno” del programma ma qualcosa è andato storto visto che Celentano e la moglie sono stati segnalati in fuga e con i cellulari ben spenti per non essere disturbati oltre. Ma cosa è successo?

ADRIANO CELENTANO HA LASCIATO LO SHOW?

A riportare i rumors ci ha pensato Tv Blog segnalando alcune indiscrezioni “in attesa di conferme o smentite ufficiali” e che evidenzia la fuga di Adriano Celentano con il rischio concreto che il suo Adrian potrebbe non andare in onda. Il programma è composto da nove puntate che dovrebbero andare in onda dal 21-22 gennaio fino al 4-5 marzo compresa la settimana del Festival di Sanremo. Secondo queste voci, però, Adriano Celentano ha deciso di abbandonare lo spettacolo e di tornare a Milano insieme alla moglie e che Michelle Hunziker e Teo Teocoli li abbiano seguiti a ruota. Gli unici a rimanere a Verona sono stati Ambra e Nino Frassica. Nella città dell’amore era presente anche il gruppo dirigente Mediaset e che nessuno di loro sia riuscito a mettersi in contatto con l’artista. Qualcosa si è rotto? Sembra proprio che qualcosa sia successo e la brutta (o buona, secondo i punti di vista) notizia è che nel contratto è scritto nero su bianco che è il molleggiato e decidere di non andare in onda in questi show che accompagnano il cartone animato. Come andrà a finire?

