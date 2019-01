Marcella Bella/ “Io contro Donatella Rettore? Ma no, l’affronterò col sorriso…” (Ora o mai più 2019)

Marcella Bella è pronta a calarsi nuovamente nel ruolo di coach per il ritorno su Rai 1 di Ora o mai più 2. Anche quest’anno la nota diva della musica italiana dovrà affiancare uno degli otto concorrenti in gara tra Annalisa Minetti, Silvia Salemi, Jessica Morlacchi, Paolo Vallesi, Donatella Milani, Davide De Marinis, Barbara Cola e Michele Pecora, alla riscoperta delle loro potenzialità e alla ricerca di una nuova occasione per tornare a brillare. Chi sarà il concorrente che sarà affiancato dalla cantante? In attesa di scoprirlo, tutti gli occhi sono puntati sui protagonisti del parterre, dove la Bella ritroverà una delle rivali più agguerrite del suo recente passato musicale, Donatella Rettore. Per il momento, la cantante si è affrettata a mettere fine alle polemiche con un commento che sembra voler gettare acqua sul fioco. Ma cosa succederà quando le luci dei riflettori saranno nuovamente puntate su di loro?

MARCELLA BELLA, AL VIA LO SCONTRO CON DONATELLA RETTORE?

Per la sua nuova stagione in veste di coach di Ora o mai più 2, Marcella Bella non ha alcun dubbio: non lascerà che i vecchi contrasti con Donatella Rettore possano rovinare la sua seconda esperienza nello show di Amadeus. Di recente, infatti, ha smentito qualsiasi querelle esistente con Miss Rettore, minimizzando alcuni episodi del passato e le dichiarazioni al vetriolo degli anni scorsi. “Si parla molto di questa rivalità da anni, ma per quanto mi riguarda affronterò la Rettore e il programma con il sorriso, con simpatia e professionalità – si è affrettata a dichiarare la sorella di Gianni Bella in una recente intervista concessa a Caterina Balivo – Sono entusiasta della trasmissione e pronta a iniziare questa nuova edizione con grinta ma allo stesso tempo sarò anche obiettiva e imparziale nel giudizio dei concorrenti”. Fine delle polemiche? Staremo a vedere.

“LA QUERELLE CON ORIETTA BERTI? SOLO PER ANIMARE LA GARA”

Marcella Bella sta per tornare nel parterre Ora o mai più 2, tra vecchie polemiche e new entry destinate a portare scompiglio. La diva, però, non è estranea ai contrasti tra coach, dal momento che, secondo alcuni rumors, già nello scorso anno avrebbe avuto dei battibecchi dietro le quinte con Orietta Berti. “Ma no dai… la querelle era per animare la gara – si è affrettata a confermare la cantante raggiunta da Simone Intermite per Domani Press – d’altronde come a scuola non si può dare buoni voti a tutti, c’era chi meritava di più e chi di meno e questo ha scaturito un dibattito con Orietta, ognuno era libero di esprimere il suo giudizio ed i toni erano sempre moderati al rispetto reciproco”. “Io sono stata molto severa ed esigente – conferma poi la diva nell’intervista – lo ammetto, e mi sono trovata a mio agio nelle vesti di vocal coach”.



