Giulia De Lellis e Irama/ Video, sui social arriva la proposta: “Vuoi sposarmi?”

Mi vestirò come vuoi, Tanto poi ti toglierò i vestiti, Tu di me conosci tutto, Ma una cosa non la sai… con queste parole inizia la canzone di Irama che Giulia De Lellis ha condiviso sui social e nelle dirette Instagram e che sta già illudendo i fan. Il titolo del brano è emblematico e al grido di “Vuoi sposarmi?”, c’è già chi si illude che il loro stare insieme e la loro passione possa travolgerli fino al punto di mettere su famiglia. Mentre lei illude i fan sui social, c’è chi sogna di vedere la De Lellis al fianco del suo neo fidanzato al Festival di Sanremo in uno dei suoi vestiti. Come sarà stare all’Ariston al fianco di Irama in un’occasione così importante? Cosa ne sarà di lei travolta dalla kermesse canora insieme al vincitore della scorsa edizione di Amici? I fan ormai hanno occhi solo per loro e non fanno altro che seguirli, quale sarà la loro prossima mossa? (Hedda Hopper)

LE STORIE E LA LORO FELICITA’

Giulia De Lellis e Irama sempre più innamorati. Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra la ex concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip e il vincitore di Amici di Maria De Filippi. Un amore che i due non hanno più alcuna intenzione di nascondere; anzi sui social Giulia e Irama condividono una serie di video e storie in cui appaiono felici ed innamorati più che mai! In una Instagram Stories, Giulia augura la buonanotte a tutti i follower, ma poi viene incalzata da Irama che la chiama “Lupo Lucio” come il personaggio della Melavisione. Nella seconda storia di Instagram, invece, Giulia rivolgendosi al suo amato lo chiama “dolcetto”. Un nomignolo che scatena la felicità di Irama che sorride alla sua amata con un sorriso dolcissimo. Le storie di Instagram confermano una sola cosa: i due sono felicissimi! (Clicca qui per vedere le Instagram Stories di Irama)

I prossimi progetti della coppia

Per Giulia De Lellis e Irama si preannuncia un 2019 ricco di impegni. La ex fidanzata di Andrea Damante, diventata oramai una web star sui social, ha smentito una volta per tutte la sua partecipazione alla prossima edizione de “L’Isola dei Famosi 2019” in partenza a gennaio su Canale 5. Su Instagram la influencer ha precisato: “Continuate a chiedermi dell’Isola dei Famosi. No, non andrò. Non vado, tranquilli. Mi ha chiamato anche mio padre l’altro giorno per chiedermi di questa cosa, ero scioccata!”. Tra i prossimi impegni di Irama c’è sicuramente la 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo dove il cantante parteciperà nella categoria Big con la canzone “La ragazza col cuore di latta”, un titolo in cui molti hanno ritrovato un collegamento proprio alla bella Giulia. Che la canzone possa essere davvero dedicata all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne? Non resta che attendere il prossimo febbraio per scoprirlo.

Irama sui social

In occasione delle festività natalizie, Irama ha deciso di prendersi una bella pausa dai social facendo preoccupare non poco i tantissimi fan abituati a ricevere quotidianamente notizie dall’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi. A far preoccupare poi è stato un post pubblicato circa una settimana fa in cui il cantante ha scritto: “Volevo nascere senza pensieri, senza le crisi di panico quando penso troppo…”; una dichiarazione che ha insospettito i fan della coppia nata solo alcuni mesi fa. Per fortuna non c’è da preoccuparsi visto che Giulia ed Irama sono sempre più felici ed affiatati!



