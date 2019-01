Rosalinda Celentano, figlia di Adriano/ “Conservo i miei vecchi cd nel frigorifero…” (C’è Celentano)

Rosalinda Celentano, figlia minore di Adriano Celentano, che questa sera sarà al centro dello speciale dal titolo C’è Celentano, ha debuttato nel mondo della musica da giovanissima. Nel 1990 ha infatti presentato al Festival di Sanremo la canzone “L’età dell’orto”, dove ha raggiunto con successo la finale della gara dedicata ai giovani. Dagli anni duemila la sua carriera ha avuto una svolta: ha infatti messo da parte la musica per dedicarsi a un’altra grande passione, quella per la recitazione. È così che nel 2004 è approdata nel film di Mel Gibson dal titolo La passione di Cristo nel ruolo di Satana, una interpretazione che nello stesso anno le è valsa un premio al Global Festival di Ischia. Negli anni seguenti ha preso parte al film “Cash, viaggio di una banconota” e all’opera teatrale dal titolo “Le quattro sorelle”. Appassionata di ogni forma d’arte, si occupa inoltre di pittura e scultura .

ROSALINDA CELENTANO, “IPERCRITICA SUL LAVORO”

Volto amatissimo del mondo dello spettacolo, Rosalinda Celentano non è un’habitué dei principali salotti televisivi. Una delle sue ultime apparizioni in video risale infatti allo scorso settembre, quando ha accettato di partecipare in qualità di ospite al programma pomeridiano di Bianca Guaccero, Detto Fatto, in onda su Rai 2. “L’anima si riconosce. In questo studio ti senti subito in famiglia”, ha ammesso in quell’occasione la figlia di Adriano Celentano senza nascondere di sentirsi a casa; poi, sbottonandosi un po’, ha parlato della sua attuale professione e di come sia molto spesso sia “ipercritica sul lavoro”. Nel corso del suo intervento nel talk show pomeridiano della seconda rete Rai la Celentano ha ricordato inoltre il suo passato nel mondo della musica, rivelando di aver trovato un’opportuna collocazione per i suoi cd in un luogo di certo insolito per custodire materiale musicale: il frigorifero.

“UN’ARTISTA CON LA A MAIUSCOLA”

Rosalinda Celentano ha recentemente ammesso di non essere un’amante dei social network. Ospite di Detto Fatto su Rai 2, l’attrice ha rivelato infatti a Bianca Guaccero di essere una donna all’antica e per questo di non prestare eccessivamente attenzione ai suoi profili ufficiali. Su Instagram, infatti, la figlia di Adriano Celentano ama condividere soprattutto vecchie foto e scatti di famiglia, senza dimenticare immagini che la ritraggono in compagnia dei suoi fratelli e dei suoi migliori amici. Con la sua presenza nel talk show di Rai 2, la Celentano ha inoltre conquistato Giovanni Ciacci, il quale oggi vede in lei “un’Artista con la A maiuscola” e una persona “sempre più bella e sempre più brava. “Quello che fai parte da qua, fai tutto col cuore”, ha rivelato infatti il noto costumista Rai nel corso della sua intervista, così come si legge su Gossipetv.



