Maria Giovanna Elmi/ “Festa per i 90 anni della Orsomando, nozze d’argento con Gabriele Massarutto”

C’era anche Maria Giovanna Elmi, storica annunciatrice tv di casa Rai, alla festa di compleanno per i 90 anni di Nicoletta Orsomando, altro volto noto della televisione italiana: «Eravamo con Rosanna e Gabriella (Vaudetti e Farinon, altre due “Signorine buonasera”), siamo andate a trovare Nicoletta perché era un po’ influenzata – svela ai microfoni di Storie Italiane – e non se la sentiva di apparire in tv, allora abbiamo preso una torta con le colleghe, dello champagne per brindare, un grande orsacchiotto perché lei ha una collezione di piccoli orsi, e poi dei fiori. Mi sembrava molto contenta, siamo state felicissime, ci siamo abbracciati, e la giornata l’abbiamo voluta condividere con tutti i suoi fan». Il gruppo di annunciatrici è rimasto molto unito nel tempo, e ancora oggi si incontra spesso e volentieri: «C’è sempre stata un bellissimo rapporto fra noi – ha confermato la Elmi – anche se in passato c’è stata una sana competizione, senza voler far del male alla tua collega: ti veniva voglia di fare meglio e di più dell’altra».

MARIA GIOVANNA ELMI: LA FAMIGLIA E LE NOZZE D’ARGENTO

«C’era un’amicizia di base vera – ha aggiunto la Elmi – e lo conferma il fatto che ancora oggi ci troviamo per pranzo o per una cioccolata. Io arrivo a Roma da Trieste, condivido la giornata con loro e poi torno a casa. Ci sentiamo sempre via telefono, fra Skype, Facebook ecc…». La biondissima Signorina Buonasera ha parlato anche della sua vita personale, a cominciare dalla sua splendida famiglia: «Sono la più piccola di quattro fratelli – spiega – eravamo una famiglia meravigliosa. Ero sempre coccolata da fratelli e genitori, erano sempre tutti attenti, e anche quando sono cresciuta quest’attenzione è rimasta: loro volevano soltanto il meglio per me e si preoccupavano anche quando ero diventata grande». Una famiglia meravigliosa di pari passo ad un grande matrimonio, quello con l’imprenditore Gabriele Massarutto, che il 13 dicembre scorso ha festeggiato i 25 anni, le nozze d’argento: «Come abbiamo festeggiato? Ci siamo infilati le stesse tute da sci di 25 anni fa, siamo saliti al rifugio e abbiamo detto di nuovo sì davanti al sacerdote». I due si erano sposati il 13 dicembre del 1993 nella chiesa del monte Lussari, in provincia di Udine (Friuli)

