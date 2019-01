La porta rossa/ Anticipazioni 23 gennaio: Cagliostro scopre il suo assassino e lascia per sempre Anna?

Mercoledì 23 gennaio, in prima serata su Raidue, tornano le emozioni de La porta rossa, la fiction di Raidue che ha come protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession che, dopo il successo dello scorso anno, tornerà in onda con gli episodi della seconda stagione dal prossimo 13 febbraio. In attesa delle nuove puntate, Raidue sta trasmettendo le repliche della prima stagione e questa sera il pubblico avrà l’occasione per rivedere il settimo e l’ottavo episodio. Al centro della trama c’è l’omicidio del commissario Cagliostro, ucciso durante un’operazione di polizia solitaria. Prima di superare la porta rossa dicendo così addio alla vita terrena, Cagliostro vuole scoprire a tutti i costi l’identità del suo assassino e salvare la moglie Anna e la bambina che aspetta. Per farlo, però, può contare solo sull’aiuto di Vanessa, una ragazza che scopre, incontrandolo, di essere una medium. Nel frattempo, Anna comincia ad indagare sul passato del amrito scoprendo ciò che non avrebbe mai immaginato. Cosa accadrà negli episodi in onda stasera? Andiamo a leggere tutte le anticipazioni.

LA PORTA ROSSA: ANTICIPAZIONI SETTIMO EPISODIO

Nel settimo episodio, Vanessa, delusa dall’incontro con la madre, decide di tornare alla vita che conduceva prima di incontrare Cagliostro. La ragazza, così, ricomincia a frequentare i suoi amici con cui si reca ad una lussuosa festa villa di Raffaele, il suo ex ragazzo, dove assume la pericolosa Red. Svenuta e soccorsa da Filip, i due si baciano. Anna, ne frattempo, continua le sue indagini e in un night incontra Helena Cassian, che le conferma solo il rapporto con Leo senza aggiungere altro per paura. Cagiostro insegue Rambelli, l’uomo che conosce Ponti, l’uomo che conosce la talpa, che però evade dalla Questura e muore investito da Valerio Lorenzi, Cagliostro chiede così a Vanessa di chiamare Paoletto per dirgli che la talpa è Lorenzi. Vanessa esegue, ma Lorenzi, spaventato, sequestra Anna.

ANTICIPAZIONI OTTAVO EPISODIO

Nell’ottavo episodio, secondo ed ultimo della serata, Lorenzi minaccia Anna, ma una telefonata a Rambelli e Paoletto da parte di Cagliostro salva la vita della donna. In questura, Lorenzi conferma di essere la talpa mentre Anna decide di non abortire e di portare avanti la gravidanza. Cagliostro, sicuro che Anna e la bambina siano ormai al sicuro, decide che è arrivato il momento di lasciare definitivamente la vita terrena. La notizia spiazza Vanessa che si è affezionata a lui. Jonas, però, sprona Cagliostro a restare sulla terra perché non c’è la certezza assoluta che Lorenzi era l’uomo che Cagliostro aveva visto nella sua visione, ovvero colui che ucciderà Anna, e dunque lei potrebbe ancora essere in pericolo. Lorenzi, in cella, è tormentato dal fantasma di Cagliostro e a Don Giulio confessa di non essere lui l’assassino del commissario. Cagliostro capisce così che non è Lorenzi il suo assassino e che Anna e la loro bambina sono ancora in pericolo.



