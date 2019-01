ANNA FALCHI, INFERMIERA PER IL FIDANZATO ANDREA RUGGIERI/ “Lui sta male e io lo curo mettendogli la supposta”

Quando si ama ci si trasforma anche in infermiera quando il proprio compagno non sta bene. E’ quello che fa Anna Falchi che si prende amorevolmente cura del compagno Andrea Ruggeri infuenzato. Di fronte al fidanzato febbricitante, l’attrice non perde tempo nel trasformarsi in crocerossina. Ai microfoni del programma Un Giorno da Pecora, in onda du Rai Radio1, Anna Falchi ha raccontato un romantico siparietto che vive tra le mura domestica. “Il mio fidanzato Andrea Ruggieri in questo momento sta un po’ acciaccato, è febbricitante, oggi gli ho cucinato un bel brodino, gli ho misurato la febbre e gli ho messo anche la supposta. Che immagine romantica”, ha detto l’attrice. Anna Falchi e Andrea Ruggeri stanno insieme da sette anni. La loro è una storia solida anche se non convivono come ha spiegato la stessa attrice ai microfoni di Un giorno da pecora: “Non conviviamo ma le nostre case sono ad appena 50 metri l’una dall’altra”.

ANNA FALCHI E IL CASO FAUSTO BRIZZI

Anna Falchi ha anche commentato l’archiviazione del caso Fausto Brizzi, indagato nell’aprile del 2018 per la denuncia presentata contro di lui da tre donne. Il regista, dimenticata la vicenda, ha anche ritrovato l’amore e, Anna Falchi, ai microfoni della trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, ha commentato così la vicenda: “giusto così, giustizia è stata fatta evidentemente. Ogni caso va preso a se ma ci sono anche tante donne consenzienti, non solo gli orchi, sappiamo tutti come vanno le cose”. Il conduttore della trasmissione radiofonica ha chiesto chi restituirà l’ultimo, difficile anno vissuto da Fausto Brizzi. “A quanto ne so Luca Barbareschi, che gli ha fatto un buon contratto per tre film. Si rimetterà in pista”, ha risposto l’attrice.





