Chiara Vallati/ 15enne che si batte contro il degrado del Corviale con il suo Campo dei miracoli (Nuovi Eroi)

La protagonista della puntata di Nuovi Eroi di questa sera sarà Chiara Vallati. Il programma, in onda ogni sera alle ore 20:25 su Rai Tre, da lunedì a venerdì, condotto da Veronica Pivetti, intende raccontare gli “eroi comuni”, quelle persone che sono state insignite dal presidente della repubblica, Sergio Matteralla, con l’ordine al merito della repubblica italiana, per il loro coraggio, il loro altruismo, la loro solidarietà. Sono gli eroi del nostro tempo, molti dei quali sconosciuti al grande pubblico, ma che hanno compiuto delle azioni degne di nota, che meritano appunto di essere celebrate, ricordate e infisse per sempre nella memoria dell’Italia. Come detto sopra, nella serata di oggi la protagonista assoluta sarà Chiara Vallati, una giovane ragazza romana che gestisce un campetto da calcio a scopo sociale, assieme al padre Massimo. Un’attività di incontro e aggregazione nel quartiere Corviale, uno dei più difficili della capitale, dove criminalità e illegalità sono all’ordine del giorno.

CHIARA VALLATI A NUOVI EROI

Il campetto da fastidio a molti, e spesso e volentieri subisce danneggiamenti e incendi di natura dolosa, ma Chiara e Massimo non intendo fermarsi, ed hanno addirittura espanso la propria attività sociale, dando vita ad una web radio, il progetto “Radioimpegno”, con la quale intendono proseguire la propria lotta al degrado. Fa specie dopo aver letto questa lunga introduzione, pensare che Chiara sia nata solamente il 30 aprile del 2004, e che fra circa tre mesi compirà soli 15 anni. Le sue coetanee escono, si divertono con le amiche e i fidanzatini, vanno a fare shopping, e invece lei, assieme al padre, si dedica a ridare lustro al quartiere in cui vive, a credere in quella zona degradata della Città Eterna. L’Alfiere della Repubblica Italiana è sempre lì, ogni giorno, al “Campo dei Miracoli”, e nome non potrebbe essere più azzeccato visto che in mezzo a tanta delinquenza e menefreghismo, si compie un vero e proprio miracolo, cercando di togliere dalle strade i ragazzini, indirizzandoli verso un mondo migliore.

CHIARA VALLATI A NUOVI EROI: LA NOTA DEL QUIRINALE

Chiara è stata inserita fra le 29 eccellenze italiane under 19, ragazzi nati fra il 1999 e il 2007, che si sono distinti lo scorso anno per atti di coraggio, solidarietà, cura dell’ambiente, partecipazione e volontariato. Così recitava il comunicato ufficiale del Quirinale, al momento del riconoscimento «Come giovane custode del Campo dei Miracoli – struttura eco-sostenibile divenuta luogo di incontro, di sport e di socializzazione per gli abitanti del quartiere Corviale, a Roma – testimonia che anche vivendo in una realtà difficile è possibile promuovere la legalità e far crescere le opportunità. Rappresenta il valore dell’impegno femminile nelle attività di “Radioimpegno”, dove si è distinta nelle conduzioni radiofoniche e nella proposizione di contenuti originali».



