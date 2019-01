Ricchi e Poveri/ Video, “A Michele Pecora diciamo di cantare meno dentro e più fuori” (Ora o mai più 2019)

I Ricchi e Poveri hanno dato il via alla loro avventura nel parterre di Ora o mai più 2 a sostegno di uno degli otto concorrenti in gara. La scelta è ricaduta su Michele Pecora, che già nella prima puntata ha avuto la possibilità di trarre beneficio dalle loro dritte. Nella classifica conclusiva il cantante si è infatti piazzato in quinta posizione, conquistando un posto due gradini più in basso rispetto al podio. Per sostenere il suo percorso i due coach si sono esibiti assieme a lui sulle note de “La prima cosa bella”, un brano che ha ricevuto le lodi degli altri maestri in gara, totalizzando un punteggio parziale di 52 punti. La performance, però, è stata anticipata da una serie di problematiche, così come Amadeus ha confermato nella prima puntata: “Durante le prove Angelo Sotgiu era un po’ arrabbiato, diceva: ‘perché lui (Michele Pecora, ndr…) canta la parte che di solito canto io, quindi non riesco più a ritrovarmi”.

RICCHI E POVERI, “SIAMO MOLTO CONTENTI DI FARE QUESTO PROGRAMMA”

Il debutto dei Ricchi e Poveri al bancone di Ora o mai più 2 è stato un successione: la loro performance sulle note de “La prima cosa bella”, acclamata con successo dal resto del parterre, ha sostenuto e avvantaggiato Michele Pecora, oltre a regalare al pubblico una bella pagina di spettacolo. Ma qual è stato il bilancio della prima serata? A rivelarlo è Angelo Sotgiu in un’intervista rilasciata a Donatella Aragozzini di Leggo: “Siamo molto contenti di fare questo programma – ha confermato il cantante – Tra colleghi non tutti ci frequentiamo, ritrovarci è bello”. Per quanto riguarda invece il loro concorrente in gara, Angela Brambati non ha dubbi: “Essendo un cantautore, tende a cantare con voce trattenuta. Il nostro ruolo è dare consigli, gli stiamo dicendo di cantare meno dentro e più fuori”. Sotgiu, invece, spera di poter andare oltre: “Per ora vogliamo introdurlo in un gruppo musicale, che è il nostro, cantando insieme i nostri successi”.

“STIAMO PER REGISTRARE UN DISCO”

Per qualche settimana i Ricchi e Poveri saranno alle prese con il percorso di Michele Pecora a Ora o mai più 2. Con il concludersi della gara ad attenderli ci saranno però numerosi progetti, tra i quali spicca un nuovo album con due inediti. A confermarlo è stata Angela Brambati, che a Leggo ha rivelato: “Stiamo per registrare un disco con dei pezzi nuovi, delle composizioni di Angelo, e i brani più rappresentativi, come La prima cosa bella, Sarà perché ti amo e Mamma Maria”. La cantante con ha annunciato inoltre che quei pezzi, da sempre così amati dal pubblico italiano, oggi “devono essere riarrangiati” e questo perché, in seguito all’uscita di Franco Gatti dalla band, “siamo in due e non più in tre”. Nonostante l’addio di Gatti alla formazione, conferma Angelo Sotgiu, i rapporti sono oggi più idilliaci che mai: “Con lui ci sentiamo sempre ma è felice della sua scelta, è appagato così”. Di seguito il video dell’esibizione realizzata nella prima puntata.





© RIPRODUZIONE RISERVATA