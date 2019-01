Belen Rodriguez/ L’ultima dedica a Stefano De Martino fa sognare i fan, ma per Parpiglia…

Belen Rodriguez fa sognare i fan con una dedica all’ex marito Stefano De Martino. Nonostante siano passati più di tre anni dalla fine del matrimonio tra la showgirl e il ballerino e neo imprenditore napoletano, sono ancora tanti i fan che sperano in un ritorno di fiamma tra i due. Ad aimentare le speranze dei fan è stata proprio Belen che, ai microfoni di Radio 105, si è lasciata andare dedicando all’ex marito la canzone “Vivimi” cantata da Laura Pausini. In collegamento telefonico con lei e Daniele Battaglia c’era proprio Stefano De Martino a cui, scherzando, ha dedicato la canzone citata. Quando il brano è terminato Belen, rivolgendosi sempre all’ex marito, ha detto: “Stefano, ti aspetto a casa”. Una frase che, in poco tempo, ha fatto il giro dei social scatenando l’entusiasmo dei fan che, ora più che mai, sperano davvero in un clamoroso ritorno della coppia.

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO COME UNA FAMIGLIA PER SANTIAGO

Belen Rodriguez e Stefano De Martino continuano a dichiararsi entrambi single. I due, però, pur non stando più insieme, per il bene del figlio Santiago, hanno messa da parte tutti i rancori riuscendo a costruire un rapporto basato sull’affetto e su rispetto reciproco. Ai microfoni di Storie Italiane, De Martino ha confermato l’esistenza dell’ottimo rapporto con l’ex moglie: “Se dici di amare tuo figlio non puoi non amare e voler bene a quella parte della tua famiglia che è sua madre e la tua compagna. Noi proviamo a trasferire a Santiago, nonostante la separazione, questa unione familiare che va al di là della nostra relazione. Siamo una famiglia e prendiamo le decisioni insieme. Quando c’è qualcosa da fare lo facciamo sempre in tre”. Tuttavia, ad allontanare le ipotesi di un ritorno di fiamma tra Belen e Stefano è Gabriele Parpiglia che, nel rispondere alle domande di un followers che gli ha chiesto perchè, ogni settimana, De Martino venga considerato fidanzato dal gossip, ha risposto: “Guarda, la scorsa settimana era con Gilda (Ambrosio ndr) molto, molto intimi. C’è scritto tutto su Spy con foto. Io uscivo, loro entravano. Questo è quanto”, scrive il giornalista.





